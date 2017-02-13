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Malatya Haber -

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi Günü Malatya’ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi Günü Malatya’ya Geliyor
  • 13.02.2017
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Şubat Cumartesi günü Malatya’ya gelerek düzenlenecek mitinge katılacağı bildirildi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, twitter adresinde yaptığı duyuruda, “Hasret Bitiyor!!! Seçilmiş İlk CumhurBAŞKAN’ımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN 18 Şubat Cumartesi günü MALATYA’da Hemşehrilerimizle Buluşacaktır.”  dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki meydanda Malatyalılara hitap edeceği, miting saatinin ise henüz belli olmadığı öğrenildi.

Erdoğan’ın 18  Şubat Cumartesi günü Malatya ile birlikte Elazığ’da da mitinge katılacağı öğrenildi.

Resmi programın hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi

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