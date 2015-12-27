Erdoğan Ameliyat Oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu bağırsaklarında meydana gelen bir rahatsızlık nedeniyle ufak bir operasyon geçirdi.



İstanbul’da Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olan Başbakan Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve akşam saatlerinde taburcu olacağı öne sürülüyor.



Başbakan Erdoğan SON OLARAK CUMA GÜNÜ KAMERALARIN KARŞISINDAYDI



Başbakanlık tarafından, başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı ameliyatı geçirdiği açıklanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, en son Cuma namazı için evden çıkmış, Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’ne gitmişti. Başbakan Erdoğan cami çıkışında görüntülendi. Ardından Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisine geçen Başbakan Erdoğan, buradan saat 16:30’da oğlu Bilal ve torunu Ömer Tayyip’le birlikte çıkarak Kısıklı’daki evine geçti.



Başbakanlıktan açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntülerin kaydedilmesinden bir gün sonra Cumartesi günü, başarılı bir ameliyat gecirdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



“Sayın Başbakanımız, 26 Kasım 2011 tarihinde, laparoskopik yöntemle, başarılı bir sindirim sistemi ameliyatı geçirmişlerdir.Ameliyat, Sayın Başbakanımızın programının müsait olması nedeniyle 26 Kasım tarihinde gerçekleşmiştir.Sayın Başbakanımızın sağlık durumu yerindedir. Doktorların gerekli gördüğü istirahatın ardından, Sayın Başbakanımız çalışmalarına başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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