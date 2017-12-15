Erdoğan İstihdama Yönelik Yeni Teşvikleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve yayacak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Düşünün, Türkiye’nin ana muhalefeti bile 11,1’den rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda mıdır, ayakları yere değmiyor, ne yapılıyor, ne bitiyor bundan haberi yok. Yap-İşlet-Devret anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam seferberliği kapsamında yeni teşvikleri açıkladı.

“Kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir”

Şubat ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 2017 yılında şuana kadar 1.5 milyon kişi ilave istihdam sağlanmış olmasının Türkiye için bir rekor olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin geleceği ile ilgili kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon ilave istihdamı taktir etmesini beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticesinde devletin sağladığı teşvikler elbette önemlidir. Bu gayretin sizlerin gönül dünyasında karşılığı olmadan yürümeyeceğini de gayet iyi biliyorum. İstihdam seferberliğine katkı sağlayan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İstihdama katkı sağlamayan büyümenin tabana yayılmadığı anlamına geldiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak olarak ifade ettiğimiz ve 2023 projelerimizle somutlaştırdığımız bir hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmanın yolu üretmekten ve yenilenmekten, her alanda kendimizi gerçekleştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiği ortalama yüzde 7.4’lük büyüme oranı hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah yol sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden birisi de istihdamdır. İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Bu yıl elde ettiğimiz 1.5 milyonluk ilave istihdam eğer istersek neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor. Teşviklerin istihdamın artmasında ve sürekli hale gelmesindeki önemin farkındayız. Bunun için mevcut 11 istihdam teşvikini önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek”

İşadamlarından yeni bir ricada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu istihdam seferberliğini her halde devletten bekleyecek olursak bu ciddi bir yanılgı olur. 1.5 milyon üyesi olan TOBB, yılbaşında kendisinden bütün üyelerimizin artı 1 istihdama sağlamasını istemiştik, şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve yayacak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır. Ben buradan işadamlarımıza sesleniyorum, buna var mıyız? İsteseniz 2’şer kişi istihdam edecek olursa artı olarak Allah’ın izni ile 11,1’i biz yükseltmeye devam ederiz. Bu halkımın işverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artıracaktır. Bu devlet-millet kaynaşmasını artıracaktır. Benim bugün sizlerden bu sözü almış olmam, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızı da coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir coşku. Çünkü taşeronluk neydi? Adeta komisyonculuktu. Taşeron, çalıştırdığı işçiye asgari ücret üzerinden meblağ, kazanan kendisiydi. Artık hükümetimizin böyle bir sorunu olmayacak, bitti. Şimdi artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilmiş olacak. Böylece artık onların da bir derdi kalmadı. Teşvikler ne kadar iş dünyamızın ihtiyacını cevap verirse uygulaması da o kadar güçlü olacak. Ana muhalefetin başındaki zat kendine göre asgari ücret belirliyor, ‘2 bin lira’ diyor. Senin söylediğin bir rakam gibi bir rakam ortada kalmayacak. Artık bu yeni süreç çok daha farklı bir süreç olacak. Çünkü taşerona giden şimdi direk işçi kardeşime gidecek. Ricam şu, işverenler de bu konuda çok daha insaflı olacak, işçisinin yanında olacak, onlara hazırlayacağı imkanla beraber, şunu bilmenizi istiyorum, ‘veren el alan elden hayırlıdır.’ ‘Çok verdim, böyle nasıl çalıştırıyorum’ demeyin. İnanın verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın bu konuda rahat olun” ifadelerini kullandı.

“4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil ediliyor”

Teşvikler belirlenirken öncelikle işverenlerin taleplerine bakıldığını, bunun yanında ülkenin stratejik öncelikleri, gençler, kadınlar ve engellilerle ilgili hassasiyetlerin de teşviklerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirten Erdoğan, “Bu çerçevede imalat ve bilişim sektörlerini stratejik öncelik olarak belirledik. İmalat ve bilişim sektörlerindeki işverenler bugüne kadar yalnızca asgari ücretli çalışanları için prim desteği alıyordu. Şimdi bunu genişletiyor ve prime esas kazanç sistemini geçiriyoruz. Artık ek istihdamla 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil ediliyor. 2017 yılında çalışan başına 773 liradan bin 884 liraya kadar olan prim ve vergi desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek. Kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler bu sistemden diğerlerine göre 6 ay daha fazla, yani 1.5 yıl süreyle yararlanabilecek. Buradaki rakamlar yeni asgari ücrete göre güncellenecek. İş dünyamıza ciddi katkı sağlayan bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini belirtmek istiyorum. Amacımız yatırımcılarımıza önlerini görebilecekleri, uzun vadeli program yapabilecekleri, devletin desteğini arkasında hissedecekleri bir iklim oluşturmak” açıklamasında bulundu.

“Esnaflarımıza bir müjdemiz var”

Bir başka teşvik uygulamasının da esnaflarla ilgili olduğunu belirten Erdoğan, “Esnaflarımız ülkemizin maruz kaldığı ekonomik saldırıları en ön safta göğüsleyen, ekmek tekneleri ile birlikte vatanlarına da canları pahasına sahip çıkan kardeşlerimizdir. Bendevi Bey’in neşelendiğini gördüm. 15 Temmuz’daki kahramanlıklarını ve cesaretlerini unutmayacağımız esnaflarımıza bir müjdemiz var. Önümüzdeki yıl 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendilerini bir ayını da devlet ödeyecek. Bendevi Beyin neşesi yerinde. Küçük işletmelerimize ‘bir ay senden bir ay bizden’ diyoruz. Bu teşvik 12 ay süreyle geçerli olacak. İş başı eğitimi de önem verdiğimiz konuların başında geliyor. ‘İşçilerinizi kendiniz yetiştirin’ sloganı ile İŞKUR tarafından uygulanan programın süresini önümüzdeki yıl bilişim ve imalat sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkartıyoruz. Diğer sektörler için bu süre 3 ay olarak devam edecek. Eğitim programlarına katılanlara günlük 54 liraya kadar cep harçlığı vermeyi, genel sağlık sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılamayı sürdüreceğiz. Geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama gibi alanlarda iş başı eğitim programlarına katılan 18-25 yaş arası gençlerimizin 9 aya kadar olan eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı almalarını sağlayacağız. İş başı eğitim programlarında kadınlara aynı bir yer veriyoruz. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlarımıza 2 ile 4 yaş arasındaki çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz. Diğer taraftan mesleki eğitim programlarında da revizyona gidiyoruz. Ülkemizde bir yandan işsizlikten şikayet edilirken, diğer yandan iş adamlarımız işçi bulamamaktan yakınıyoruz, bu çelişkiyi ortadan kaldırmak ve mesleki eğitimin etkinliğini artırmak için özel sektör ile işbirliği yapıyoruz. Şuanda aramızda öyle özel sektör mensupları var ki yurt dışından çalıştırmak için şoför, iş makinelerinde operatör çalıştırmak için yurt dışından operatör getiriyorlar. Mesleki eğitim ve beceri geliştirme projesi adında bir proje başlattık. Bu proje ile işveren örgütleri ile birlikte işbirliği halinde mesleki eğitim ve iş başı eğitim programlarını birlikte düzenleyen bir sistemi hayata geçireceğiz. Yeni sistemde mesleki eğitim içeriği işverenlerin talebine göre oluşturulacak. İş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için teoriği ve pratiği birleştiren yeni bir modeli geçiyoruz. Bu projenin uygulama süresi 2 yıl olacak. Proje kapsamındaki programlarda eğitimi teori ile pratiği birlikte içerecek şekilde 8 aya kadar sürelerle düzenleyecek, katılımcılara günlük 54 lira cep harçlığı ödeyeceğiz” dedi.

“Öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz”

İşverenlerden gelen talepler doğrultusunda yeni bir takım düzenlemelere gittiklerini kaydeden Erdoğan, “İstihdam ve eğitim kapsamı içinde olmayanlara yönelik ‘kupan yöntemi’ adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve uzmanlık isteyen sektörlerde gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılıyor. Yetimlerin inancımızda ve kültürümüzde ayrı bir yeri var. Mevcut sistemde 18-25 yaş aralığında öğrenci olup ta çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız düzenleme ile bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyordu. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecek. Sizlerle paylaşmak istediğim bir başka müjde engelli kardeşlerimizin istihdamı ile ilgilidir, en az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyordu, bu rakamı önümüzdeki yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz” diye konuştu.

“Dijital dönüşümü hayata geçirmemiz şarttır”

İşsizlik oranını en kısa sürede tek haneli rakamlara taşımak zorunda olduklarını belirten Erdoğan, “Ayrıca uzun vadeli büyümenin temel şartı olan bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi derinleştirmenin ve sürdürülebilir kılmanın yolunun dijital dönüşümden geçtiğini biliyoruz. Bu Türkiye’nin iş gücünü ve dolayısıyla eğitim sisteminin dönüşümünü kapsayan bir süreçtir. Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre donatılmamış iş gücü düşük katma değerli işlere, bir başka ifade ile hamallığa mahkumdur. Bugün dünya ekonomisinde ilk sıraları dijital alanlarda faaliyet gösteren şirketler alıyor. Bizimde en kısa zamanda dijital dönüşümü hayata geçirmemiz şarttır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin önünü terörle, darbeyle, kaosla kesemeyeceklerini anlayanlar şimdi ekonomi silahını çekmiş durumdalar. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüşken bile hala kredi notlarımızla ilgili olumsuz değerlendirmeler yapılabiliyor olmasının başka bir izahı olabilir mi? Düşünün, Türkiye’nin ana muhalefeti bile 11,1’den rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda mıdır, ayakları yere değmiyor, ne yapılıyor, ne bitiyor bundan haberi yok. Yap-İşlet-Devret anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Yap-İşlet-Devret, devletin cebinden bir kuruş çıkmadan zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır, öğren bunu Bay Kemal. ‘Hastanelere ne ödedin’ diyor, işte hastaneler de bu anlayışla yapılıyor, bunları öğren, bil. Cepteki parayı kullanmak kolaydır, çeşitlendirerek bazı adımlar atmaktır asıl olan.”

Programın sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalandı. Milli istihdam seferberliği kapsamında en fazla istihdam sağlayan iller kategorisinde Ardahan, Bayburt, Bingöl, Tunceli ve Muş ödüle layık görülürken, Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran illerin İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Muğla olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde istihdamını en fazla artıran şirketler olan İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, KMO Anadolu Otoyol İşletmeleri AŞ ve BİM Birleşik Mağazaları AŞ ödüllendirildi.

Ankara, iha