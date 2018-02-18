Erdoğan: “Osmanlı Tokadını Atarız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikent Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Eskişehir 6. Olağan İl Kongresi’nde partililere hitap etti.

Her gittiği yerde Eskişehir’deki gibi muhteşem bir heyecanla göz kamaştıran bir dayanışmaya şahit olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti kadrolarının her zamankinden daha güçlü, daha organize şekilde 2019’da yapılacak seçimlere hazırlandığını söyledi.

Erdoğan, 2019 seçimlerinin ülkenin en kritik, tarihi önemi en yüksek seçimlerinden biri olacağını vurgulayarak, sandık müşahitlerinden ilçe yönetim kurullarına, il teşkilatından belediye başkanlarına, milletvekillerine kadar her bir dava arkadaşının bu gerçeği çok iyi bildiğini belirtti.

Türkiye’nin 2019’dan alacağı kuvvet, cesaret, özgüvenle 2023’e, daha sonra 2053 ve 2071’e yürüyeceğini ifade eden Erdoğan, ülkenin 2019 kavşağını da başarıyla dönmekten başka şansı olmadığını kaydetti.

“Her seferinde hayal kırıklığı yaşadılar”

Erdoğan, davalarının kadim geçmişini bilmeyenlerin, kendilerini hiçbir zaman anlamadığını ve anlayamayacağını vurgulayarak, “Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar her seferinde hayal kırıklığı yaşadılar. AK Parti’yi, geçmişin kötü örneklerinin kalıplarıyla, hastalıklarıyla, zaaflarıyla tanımlamaya çalışanlar daima yanıldılar, hüsrana uğradılar, yine uğrayacaklar. Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, bu salondan yükselen muhabbetimizi bir türlü anlayamadılar. Biz birbirimizi niye seviyoruz? Cumhurbaşkanı, Başbakan, para sahibi, bundan dolayı mı? Sadece Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik, bu yola öyle çıktık.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok”

Türkiye’nin içeride ve dışarıda tarihinin en çetin mücadelelerinden birini verdiğine dikkati çeken Erdoğan, “Ülkemiz gerek içeride gerekse sınırları dışında tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir. Ülkemizin geleceğini esir almaya yönelik kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok.” dedi.

Erdoğan, bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmediklerini, sadece Allah’ın huzurunda rükuda, secdede eğildiklerini ve eğileceklerini ifade etti.

Erdoğan, “Tüm vatandaşlarımın şu hakikatı görmelerini istiyorum: Ya olacağız, ya öleceğiz. Ya bunu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı’na işaret ederek bu sabah itibarıyla bin 595 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, “31 Mehmedimiz, 60 Özgür Suriye Ordusu toplam 91 şehidimiz var.” bilgisini verdi.

“Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz’da olduğu gibi ‘Haydi gidiyoruz.’ diyeceğiz ve gideceğiz. Hiç merak etmeyin.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu tarihi süreçte Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben şu anda milletimde bunu görüyorum. Mehmedimiz ne diyor, ‘Düğüne gidiyoruz’ diyor. Birileri Afrin’e gitmeyi lüks görebilir, ‘Afrin’e inmeyin.’ diyebilir. Birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak. Kilis’te öyle mi? Hatay’da… 100’e yakın kardeşimiz şehit olacak, biz ne diyeceğiz, öbür yanağımı da uzatacağım ‘Gel bu yanağa da vur.’ Yok öyle bir şey, biz Osmanlının tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus’ta, Rai, El Bab da yaptık, şimdi de burada yapacağız. 3,5 milyon Suriyeli vatandaşımızı kendi topraklarına döndüreceğiz.”

“Bu milleti parçalamaya muaffak olamayacaklar”

Erdoğan, “Sevgili kardeşlerim bunun yanında tek bayrak, şu bayrağı görüyorsunuz değil mi? Eşi benzeri eyvallah yok. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. İşte şehidimizin kanıyla bu topraklar ne oldu? Vatan oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devlet tanımıyoruz. Ne diyorlar, paralel devlet. Hale bak, rezilliğe bak. Senin devletin herhalde Pensilvanya. Gelsene. Gelsene vatana. Niye gelemiyorsun? Orada besleme, orada besleme. Arkalarında duranlar da belli. Ama ne demiştik, inlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik. PKK’nın girdik mi? Girdik, giriyor muyuz? Giriyoruz. Gireceğiz. Niye? Bu milletin huzurunu kaçıramazlar. Bu milleti parçalamaya çalıştılar. Bu ümmeti parçalamaya çalıştılar. Muaffak olamayacaklar. Biz biriz, iriyiz, diriyiz. Daha iyi olacağız. Değerli kardeşlerim, 780 bin kilometre kare ile tek vatanız. Ve tek devlet. Bundan taviz vermeyeceğiz. Şimdi bütün bu rabia ile birlikte hep beraber coşkuyla bir şey söyleyelim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.

Notlar

Salona, “Tarık Bin Ziyad gibi yaktık gemileri, Odunpazarı’nı geri alacağız Reis”, “Tepebaşı 5 bin 500 sokak sorumlusu ile 2019 seferine hazırdır Başkomutanım”, “Selçuklu ve Osmanlı’yı kuran, davası için ölümü öldüren neslin anneleriyiz, sen nerede biz orada”, “Arakan, Kudüs, el-Bab, Afrin dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan dik dur eğilme, Seyid Battal Gazi’nin torunları, Kırka’nın efeleri seninle.” yazılı afişler asıldı.

Ayrıca Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçesinin kadınları, yöresel kıyafetleriyle sahnenin sağ ve sol köşesinde oturdu. Ellerinde de Türk bayraklarına iliştirdikleri “zeytin dalları” dikkati çekti.

Eskişehir, AA- iha