Erdoğan Trump ve Putin’le Telefonda Görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda Katar krizini görüştüğünü bildirdi.

Beyaz Saray’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray, iki liderin görüşmede Katar krizini ele aldığını açıkladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın telefonda 40 dakika görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede Trump ve Erdoğan’ın Suriye’de devam eden çatışmalar, Rakka operasyonu, Katar krizi ve ABD-Türkiye ilişkilerini ele aldıkları tahmin ediliyor. Erdoğan’ın görüşme esnasında Amerikan yönetiminin YPG’ye verdiği silah desteği konusundaki rahatsızlığını da dile getirdiği tahmin edilirken, henüz görüşmeye ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

PUTİN’LE DE..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki liderin Suriye konusunu ele aldığı bildirildi.

Washington- Moskova- Ankara, iha