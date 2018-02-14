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Malatya Haber -

Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu

Erdoğan’dan Ağbaba Hakkında Suç Duyurusu
  • 14.02.2018
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “tehdit” içeren sözleri nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkından suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheli Ağbaba’nın 3 Aralık 2017’de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmasına yer verildi.

Dilekçede, Ağbaba’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’li milletvekillerinin fezlekelerle korkutulmak istenildiğini iddia ettiği aktarıldı.

Konuşmanın devamından Ağbaba’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Biz, Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulursa Türkiye’yi onun başına yıkarız, o kadar söyleyelim.” ifadeleriyle açık bir şekilde Erdoğan’ı tehdit ettiği belirtilen dilekçede, şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, tehdit suçuna ilişkin yargı mercilerinin emsal oluşturan bazı kararlarına da ver verildi.

Ankara, AA

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Yorumlar
  1. M.Sinan Öztan dedi ki:
    15 Şubat 2018, 21:33

    Cumhurbaşkanın her hangi bir vatandaşa hakaret etme hakkı olamaz.Veli Ağbaba liderini savunma amacıyla bu sözü kullandığı anlaşılıyor.Dava açsa ne olacak.Mahkeme dava sonucunda suç unsuru bulamayacak ve davayı reddedecektir.

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  2. bayram dedi ki:
    15 Şubat 2018, 15:37

    Sayın Cumhurbaşkanım artık MALATYALILARDA kazanacağın davanın dönerini malatyada yerler bekliyoruz.

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  3. Basri Terece dedi ki:
    15 Şubat 2018, 10:58

    Sayın cumhurbaşkanım sizin sayenizde Bu ülkeye büyük hizmet etmiş eski siyasetcileri bu halk çok arayacak

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  4. cafer canbay dedi ki:
    15 Şubat 2018, 09:59

    Zaten kim erdoğana karşı bir kelime etimi hemen mahkemeye başvuruyor nederki mahkeme idammı edecek

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    1. Muammer dedi ki:
      15 Şubat 2018, 18:35

      Cumhurbaşkanına hakaret eden insanda bir sorun var demektir.Sayın Cumhurbaşkanım hiçbir zaman ana muhalefet başkanına veya o parti mensuplarına hakaret etmemiştir.Hiç kimse cumhurbaşkanına hakaret etme zorunluluğuna sahip değildir.Bunu böyle bil

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      1. Basri Terece dedi ki:
        16 Şubat 2018, 11:29

        Muammer arkadaşım ayağını gazdan çekme . Sizler varken sayenizde Avrupa hep bizi kıskanır durur

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    2. malatyalı44 dedi ki:
      16 Şubat 2018, 11:42

      HAKLISIN.CUMHUR YANLIŞ YAPIYOR.BİZ DİYORUZ DİKTATÖR OL.AMA OLMUYOR.SİZİN YAPTIĞINIZ GİBİ ŞAPKA TAKMAYANLARI BİLE İDAM ETTİĞİNİZ GİBİ.İDAM ETSE SORUN KALMAYACAK.

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