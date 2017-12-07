Erdoğan’dan Sert Sözler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da. Erdoğan’ın ziyareti 65 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos‘un Lozan ile ilgili sözlerine sert karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Ama Yunanistan’da, Batı Trakya’da Müslümanların başmüftüsünü hala oradaki din adamları seçememiştir. Bu nasıl oluyor da Lozan’ın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil. Lozan’ın uygulanabilirliğini bu şekilde ortaya koymamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak “TUR” ile TSİ 11.50’de Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Atina Uluslararası Eleftherios Venizelos Havalimanı’nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Halit Çevik, Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Oya Yazar ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Yunanistan’a geldi.

ERDOĞAN’DAN FLAŞ LOZAN ÇIKIŞI

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, anlamlı ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından yararlı olmasını diliyorum’dedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın lozan ile ilgili sözlerine sert yanıt veren Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle: Özellikle Lozan konusunda zannediyorum hala anlaşılmayan bazı incelikler var. 94 yıl önce yapılmış bir anlaşma ve bu anlaşma sadece Türkiye ile Yunanistan arasında yapılmış bir anlaşma değildir. Bu anlaşmanın 11 taraf ülkesi vardır. Düşünün ki Lozan anlaşmasında Japonya bile var. İngiltere var, Portekiz var vesaire…94 yıl içerisinde dünya adeta yeniden inşa ediliyor, yeniden kuruluyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında da bu arada birçok şey gelişti, değişti. Mesela Lozan’da, buradaki Türklerle ilgili Müslüman ifadesinin geçtiğinden bahsediyorsunuz. Doğrudur, aynı zaman AİHM’de Türk ifadesi orada geçmektedir. Bu kararlarla orada vardır. Mesela bir başka özelliğe geleceğim.

Oradaki insanların yaşam koşullarının ne noktada olduğu konusuna da iyice bir göz atmak lazım. Batı Trakya’da yaşayan Müslümanlar inandıklarını Lozan’a göre yaşayabiliyorlar mı? Batı Trakya’daki Müslümanlar bugün, kendi seçtikleri başmüftüyle değil atanan bir başmüftüyle yönetilme gayreti var.

Türkiye’de patrik, atanan bir patrik değil, seçilen bir patrik. Sensinot meclisi tarafından seçilir, meclis üyelerinin Türk vatandaşı olması gerekir. Sayı azaldığı için, biz patrikin bize verdiği isimleri meclis üyeleri olması için vatandaş yaptık. Patrik’i bu meclisi üyeleri seçmektedir. Ama Yunanistan’da, Batı Trakya’da Müslümanların başmüftüsünü hala oradaki din adamları seçememiştir. Bu nasıl oluyor da Lozan’ın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil. Lozan’ın uygulanabilirliğini bu şekilde ortaya koymamız lazım. Bunu birçok Yunan Başbakanıyla görüşmüşümdür.

ÇİPRAS İLE DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Başbakanlık’ta görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verilecek.