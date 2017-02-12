Erdoğan ‘Sırada Münbiç ve Rakka Var’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-15 Şubat’ta Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar’a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Bab’daki operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Son birkaç ayda Suriye konusunda dönüm noktası diyebileceğimiz hadiseler oldu. Siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi, Suriye’de akan kanın bir an önce son bulması için de yoğun çaba içerisindeyiz. Suriyeli şehitlerin hatırasına halel getirmeden adalet, meşruiyet ve hakkaniyet çerçevesinde bölgedeki tüm taraflarla yoğun temaslar sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizin dostlarıyla istişare içinde sürdürdürdüğü bu gayretlerin yakında hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.”

“EL BAB’IN ALINMASI AN MESELESİDİR”

“El Bab biz ve ÖSO tarafından kuşatılmış durumda. Güçlerimiz merkeze indi. Gelişmeler planlanan istikamette devam ediyor. El Bab’da merkeze girildiği için DAEŞ El Bab’ı terk etme aşamasında. El Bab’ın alınması an meselesidir. Bu bölgeyi terörden arındırmak için çalışıyoruz. El Bab hallolmak üzere bundan sonrası için Münbiç ve Rakka var. El Bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz bölgenin DAEŞ’ten temizlenmesidir. DAEŞ’ın asıl merkezi Rakka’dır.

HEDEF 4-5 KİLOMETREKARELİK GÜVENLİ BÖLGE”

“Hedef burada (Suriye), 4-5 bin kilometrekarelik bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir. Bu güvenli bölgenin halliyle birlikte de hem Suriye’den göçü, ilticayı önlemek onlara orada yerleşim alanlarını temin etmek hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Tabii bunu yapabilmek için de onlara bizim oralarda adeta yeni şehirler kurmak gibi bir gayretimiz var. Ben bu düşüncelerimizi Sayın Trump ile de paylaştım, koalisyon güçleriyle başta Almanya olmak üzere onlarla da paylaştım.”

“16 NİSAN 15 TEMMUZ’UN BİR CEVABI OLACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum öncesi halkın cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için alanlara çıkacaklarını söyledi.

Referandumun, FETÖ’nün darbe girişimine yanıt olarak değerlendiren Erdoğan, “16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz’un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz’a önemli bir çıkış olacaktır. Ve ‘hayır’ diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin” dedi.

ZİYARETİN İLK DURAĞI BAHREYN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk ayağı Bahreyn’de Kral Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan’a geçecek. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelecek Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman’ı kabul edecek.

Suudi Arabistan’dan Katar’a gidecek Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşecek.

ZİYARETE 4 BAKAN DA EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’ndan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile öteki ilgililer uğurladı.

Özel uçak TUR ile saat 14.30’da hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Bahreyn’e gitti.