Eren Tozlu EYMS’den Ayrılıyor mu?

Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu’nun TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile görüştüğü iddia ediliyor.

Sarı kırmızılı takımda ilk yarıda pek fazla şans bulamayan Tozlu’ya altyapısında yetiştiği Akın Çorap Giresunspor’un talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

27 yaşındaki Giresunlu Eren Tozlu’nun Evkur Yeni Malatyaspor ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1,85 metre boyundaki forvet, Mersin İdmanyurdu’ndan Evkur Yeni Malatyaspor’a 2017-2017 sezonunda transfer olmuştu. Evkur Yeni Malatyaspor ile TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkma mutluluğu yaşayan Eren Tozlu, bu sezon 10 karşılaşmada 515 dakika görev aldı ve 2 gol kaydetti. 6 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Tozlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 karşılaşmada 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Eren Tozlu’nun Akın Çorap Giresunspor’a kiralanmasına yönetimin sıcak baktığı iddia ediliyor.

Yeni Malatya Gazetesi