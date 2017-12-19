Erenli’ye 38 Km. Yol Yapılmış

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Erenli (Bahri) Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak Erenli Mahallesi’ne 38 km asfalt yol yaptıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Erenli Mahalle Muhtarı Nuri Bağ ve ilgili birim yetkilileri ile birlikte Erenli Mahallesi’nde incelemede bulundu. Burada mahalle sakinlerinin sorunlarını da dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye olarak Erenli Mahallesi’ne 38 km asfalt yol yaptıklarını belirterek, “Bahri Mahallemizde geçen yıl 25 kilometre, bu yıl 13 kilometre, toplam da 38 kilometre asfalt yapılmış. Ayrıca bazı yerlerde kilit taşı yapılmış. Ancak mahalle içindeki sokaklar şu anda hizmet bekliyor. Onda da arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız incelemelerde artık kadastrosal yol anlamındaki gerekli çalışmaları yapıp, behamahal oranın asfaltlarının yapılması noktasında ilgili arkadaşlara talimatları verdik. Neticede bu mahallelerimizin çağdaş, modern anlamında bir yapıya kavuşması, burada yaşayan insanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ve 21’inci yüzyılın şartlarına uygun bir şehir mahallesinde yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz” dedi.

Erenli Mahalle Muhtarı Nuri Bağ ise, “Öncelikle sayın başkanımız buraya kadar geldiği için çok teşekkür ediyorum. Bizim 38 kilometre yolumuz yapıldı. Eksik kalan bazı kısımlar da inşallah yakın bir zamanda yapılacağına inancımız tamdır. Başkanımız yaptığı incelemesi sonrasında eksik kalan yerlerin yapılması için gerekli talimatları verdi. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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