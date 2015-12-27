Ergenekon Mütalaasına Tepki

İşçi Partili bir grup, Ergenekon Davası’nda savcının sanıklarla ilgili verdiği mütalaaya tepkilerini dile getirdi.

Soykan Meydanı’nda bir açıklama yapan İP Malatya İl Başkanı Arif Doğan, özetle şunları söyledi:

“Silivri’de devam eden Ergenekon Davasında, Savcı önceki gün mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, aralarında Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek, 26. Genel Kurmay Başkanımız E. Orgeneral İlker Başbuğ olmak üzere birçok ordu komutanımız, siyasetçi, akademisyen, rektör, gazeteci ve vatanseverlerimiz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ferit İlsever hakkında da müebbet hapis talep eden savcı, 30 Aydınlıkçı ve İşçi Partisi yöneticisinin içinde yer aldığı 96 vatansever hakkında ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istedi.

Asıl boyunlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaftasıyla dolaşanlar bu tertipçilerdir, Cumhuriyet yıkıcılarıdır, Atatürk düşmanlarıdır. Bu yaftayı hiçbir güç onların boynundan söküp atamaz.

Çünkü onlar, Amerikan Emperyalizmi adına Türkiye’de yürütülen yıkıcı ve parçalayıcı operasyonun hizmetinde görevli memurlardır. Silivri’de süren sözde Ergenekon Davası da, bir yargı olayı değil, bu yıkıcı operasyonun en önemli parçasıdır.

BOP adı verilen bu Amerikan operasyonunun amacı, vatanımızı parçalamak, Türkiye’yi iç çatışmalara ve kanlı bölgesel savaşlara sürüklemektir. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve mesai ortakları Abdullah Öcalan’lar bu planın hizmetçileridir.

Türkiye’yi adım adım kaosa ve kutuplaşmaya sürüklüyorsunuz Haksızlığa karşı direnen milletin önünü kesemezsiniz. Buna izin vermeyeceğiz!

Ergenekon Davası bir ABD Operasyonudur.

Ergenekon Davası, BOP önündeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla tezgâhlanmıştır. Bu dava en başından tertiplere, uydurma ve düzmece belgelere, yalanlara dayandırıldı. Çöplüklerden ve bölücü terör bataklığından devşirilmiş gizli ve yalancı tanıklara bel bağlandı.

Amerika’nın emriyle Silivri esir kampına atılan Perinçek’ler, değerli komutanlarımız, rektörlerimiz, gazetecilerimiz, aydınlarımız milletimizin hakiki kahramanlarıdır. Alınlarının akıyla o esir kampından çıkıp, vatanımıza büyük hizmetler vermeye devam edeceklerdir.

Düşmanın hizmetindeki tertipçiler ve onların F tipi mekanizmaları, yıkılacaklarını biliyorlar ve korku içindeler. Ağırlaştırılmış müebbet ceza tehditleri, aslında kendi korkularını örtmek ve sözüm ona bütün millete gözdağı vermek içindir. Ama yanıldıklarını çok yakında göreceklerdir.”