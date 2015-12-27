Ergin Suyun Başında

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Malatya’nın içme suyunu karşılayan Kaptaj tesislerini gezdi.

Malatya’ya 1 günlük program yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yeşilyurt ilçesinin Gündüzbey beldesindeki Malatya’nın içme suyunu karşılaşan Kaptaj tesislerine giderek, burada bir süre inceleme yaparak bilgi aldı. Bakan Ergin, içme suyunun çıktığı noktaya da giderek, bir süre kaynak suyunu gözlemledi.

Bakan Ergin’e gezi sonrasında Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından kayısı hediye edildi.

Bakan Ergin’e Malatya Valisi Vasip Şahin, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Öznur Çalık ve Cemal Akın, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Orhan Erdim, Malatya Baro Başkanı Eyüp Kutlubay, Başsavcı Vekilleri Özden Doğan ve Şeyhmus Şat, AK Parti İl Başkan Vekili Hakan Kahtalı ve il yöneticileri eşlik ettiler.

DANIŞMANIN OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE..

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ayrıca danışmanlarından Adnan Boynukara’nın oğlunun Malatya’da düzenlenen düğün törenine katıldı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in danışmanlarından Adnan Boynukara’nın aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nda personel olan oğlu Ömer Faruk Boynukara, hayatını Malatyalı Merve Sağlam ile birleştirdi. Reyyan Düğün Salonu’nda düzenlene düğün törenine Adalet Bakanı Sadullah Ergin de katıldı.

Düğün Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması ve dua yapılması ile başladı.

Bakan Ergin, “Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluk diliyorum. Allah onları her iki cihanda bahtiyar eylesin. Onlara hayırlı gelecek, hayırlı evlatlar nasip etsin. Bu salonda bulanan tüm anne ve babalara kendi evlatları içinde gönüllerince izdivaç yapmak, yaptırmak nasip etsin diyorum. Bekar kardeşlerimize de aynı şekilde düğünlerini yapmak kısmet olsun. Genç çiftleri tebrik ediyorum” dedi.

Düğün törenine katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, Bakan Ergin ile birlikte aynı masaya oturdu.

Bakan Ergin düğünde genç çiftlere takı takarak tebrik etti.