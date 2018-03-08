‘Erişilebilirlik Belgesi’ İncelemesi

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın engelli kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alması için Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda incelemede bulundu. Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni en kısa zamanda alacağına inandığını söyledi.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nın engelli kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ alması için Erişilebilirlik Komisyonu üyeleri Ali Haydar Koyun, Ferhat Delibaş, Vefik Şahin ve İzzet Yaylar, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası’nda ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Erişilebilirlik Komisyonu üyelerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin engellilerin kullanımına uygun ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni en kısa zamanda alacağını belirterek, “Bugün Erişilebilirlik Komisyonu Üyeleri arkadaşlarımız bahçe ve binamızda incelemelerde bulunmak üzere buraya gelmişler. Bu komisyonun temel görevi buradaki binanın yapı formatının engelli yapısına ve engellinin kullanımına uygunluğunu komisyon marifeti ile tespit ederek, eksik ve aksaklıklar varsa onların düzeltilmesi için arkadaşlarımızla birlikte inceleniyor. Ben inanıyorum varsa eksik ve aksaklıkların bir an evvel düzeltilmesi noktasında gerek komisyon üyelerimiz, gerek ilgili arkadaşlarımız bu konudaki çalışmaları yürütecekler. Burası hem engelliler açısından, hem de diğer vatandaşlarımız açısından sağlıklı, kullanılabilir rahat ve akıllı bir bina olması hasebiyle de tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir nitelikte olmasıdır. Arkadaşlarımız incelemelerini bitirmek üzereler. Netice itibariyle bu binanın memleketimize, engelli, engelsiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eksikliklerin giderilmesi noktasında da ilgili arkadaşların bir an önce bu çalışmaları tamamlayacaklarına inanıyorum” dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Ali Haydar Koyun ise, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına burada bulunuyorum. 21 yıl boyunca bu Konfederasyonun Malatya Şubesi olarak mücadelemi sürdürdüm. Mücadelemizin amacı Engelsiz bir Malatya ve Türkiye’ye kavuşmaktı. Bu komisyonda beş yıldır görev alıyorum. Şunu belirtmem gerekiyor. Bir engelli birey olarak Malatya’da bağımsız, destek almaksızın gidebileceğimiz bir yer bulamadık. Battalgazi Belediyemizin şu an açık alanını denetliyoruz. Bina içi de dış alanı gibi ise kısa sürede ‘Erişilebilirlik Belgesini’ başkanımıza ve belediyemize takdim etmeyi komisyona iletiriz. Şu an Malatya’da ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni verebilecek bir bina bulamadık. İnanıyorum ki Battalgazi Belediyesi ilklerin öncüsü olduğu gibi bu konuda da öncülük yapacaktır. Ufak tefek eksikliklerin giderileceğine ben yürekten inanıyorum. Bu belediyeyi Malatya’ya Erişilebilir Belgesini kazandıracağız” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Erişilebilirlik Hizmetleri Genel Sekreteri Ferhat Delibaş’ta, Battalgazi Belediyesi’nin daveti üzerine geldiklerini belirterek, “Erişilebilirlik Komisyonu olarak bugün Battalgazi Belediyesindeyiz. Bu yılki denetlemelerimiz de Battalgazi Belediyemizin yeni binası vardı. Hatta Battalgazi Belediyemiz bizleri davet ettiler. Özellikle diğer kamu ve özel kurumlarda yaşadığımız sıkıntıların Battalgazi Belediyemizde yaşanmaması için daha yeni taşınmışken ilk aşamada eksiklerin tespiti ve varsa bunların giderilmesi için davet edildik. Bizde bu davete icabet ettik. İncelemelerimizi dış alanda bahçede sürdürdük. Yaya yollarını denetliyoruz. İnşallah bina içi denetlemelerinden sonra varsa eksiklik ve aksaklıkları kısa sürede istişare ederek halledebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah artık ‘Erişilebilir’ bir belediyemiz olacak” ifadelerini kullandı.

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