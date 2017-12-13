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Malatya Haber -

Erkekler Hokey 2. Lig Maçları Malatya’da

Erkekler Hokey 2. Lig Maçları Malatya’da
  • 13.12.2017
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 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları Malatya’da oynanacak. Malatya’yı ligde Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü ile Malatya Adrenalin takımları temsil edecek.

  Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları 14-17 Aralık tarihlerinde Malatya’da oynanacak.

  2017-2018 Sezonu Erkekler Hokey Salon 2. Lig’de mücadele edecek takımlar şöyle:

Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü

Atatürk Liseliler İhtisas Spor Kulübü

Barak Spor Kulübü

Batman Belediyesi Spor Kulübü

Diyarbakır Hokey

Fırat Spor Kulübü

Malatya Adrenalin

Sarıkamış Hokey

Suruç Gençlik Spor Kulübü.

Yeni Malatya Gazetesi

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