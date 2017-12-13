Erkekler Hokey 2. Lig Maçları Malatya’da
2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları Malatya’da oynanacak. Malatya’yı ligde Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü ile Malatya Adrenalin takımları temsil edecek.
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları 14-17 Aralık tarihlerinde Malatya’da oynanacak.
2017-2018 Sezonu Erkekler Hokey Salon 2. Lig’de mücadele edecek takımlar şöyle:
Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü
Atatürk Liseliler İhtisas Spor Kulübü
Barak Spor Kulübü
Batman Belediyesi Spor Kulübü
Diyarbakır Hokey
Fırat Spor Kulübü
Malatya Adrenalin
Sarıkamış Hokey
Suruç Gençlik Spor Kulübü.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."