Erkekler Hokey Salon Müsabakaları Başladı
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2. Lig müsabakaları Malatya’da başladı.
Yeşiltepe Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyona, Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü, Atatürk Liseliler İhtisas Spor Kulübü, Barak Spor Kulübü, Batman Belediyesi Spor Kulübü, Diyarbakır Hokey, Fırat Spor Kulübü, Malatya Adrenalin, Sarıkamış Hokey, Suruç Gençlik Spor Kulübü takımları katılacak.
THF Yönetim Kurulu üyesi Ali Koç, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin değişik illerinden 9 takımın turnuvaya katıldığını ve müsabakaların bugün başladığını kaydetti.
Pazar günü turnuvanın sona ereceğini belirten Koç, “Hokey branşı yaygın şekilde devam ediyor. Federasyon başkanımız ve yönetim kurulu dahil bu branşın gelişmesi adına ciddi çalışma içerisindeler. Şu an 2. lig müsabakaları Malatya ve Trabzon’da yapılıyor. Gün geçtikçe takım sayılarımız artmakta.” diye konuştu.
AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com