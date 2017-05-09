“Erken Teşhis Edilmezse Ölümcül Bir Hastalıktır”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr Reşit Sevimli “ Ortopedik onkoloji tümör cerrahisi kalça ve diz ankroplastikleri ile ilgili İnönü Üniversitesi bir merkez olma yoluna gitmekte, çevre illere hitap etmektedir. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan birçok hasta burayı merkez olarak kabul edip batıya gitmeden önce hastanemize başvurmakta ve burada tedavilerini sürdürmektedir” dedi.

Yrd. Doç. Dr Reşit Sevimli ”Hastaların özellikle kemik kanserleri ve ortopedik yumuşak doku kanserleriyle ilgili ameliyatlar, iki haftada bir toplanan tümör konseyi hekimleri ki bu konsey heyeti arasında pataloglar, onkologlar, radyologlar ve ortopedik onkologlar tarafından hastaların tanı ve tedavi süreci şekillenmektedir. Daha sonra hastaların ameliyatları ile ilgili erken teşhisin tüm kanserlerde olduğu gibi erken tedaviyle yenilebileceğini ve daha sonra ilgili kemoterapi, radyoterapi uygulamaları ile en aza indirilebileceğini hastalara anlatılmaktadır.” şeklinde konuştu.

Kemik tümörleri nadir görülen fakat erken teşhis edilmez ve tedavi edilmezse sonucu ölümcül olabilen hastalıklardır. Özellikle %1 oranında görülen tümörlerin tedavileri nadir merkezlerde yapıldığı için tek bir branş alanına girmeyip heyet ile birlikte tedavisinin yapılması gerektiğinden nadir olmasına rağmen tedavileri meşakatli olup erken tedavi ile hastaların yüzü gülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr Reşit Sevimli “Kemik tümöründe hastalar şişlik, ağrı, çıkıntı, kırık ile gelmektedir. Özellikle hastalarımızın tedavilerini geciktirmemeleri bu hastalığın kötü olabileceği endişesi ile hiç doktora gitmemeleri ne yazık ki neticeyi iyiye götürmemektedir. Hastalığı hem hasta için hem de hekim için zor hale getirmektedirler. Her zamanki gibi sloganımız erke teşhis, erken tanı, erken tedavi diyerek böyle durumlarda en yakın hastanelere başvurmalarını umut ediyorum. Bölümün ikinci uğraş alanı da kalça ve diz protezleriyle ilgili özellikle kemik kireçlemeleri, eklem kireçlemeleri, kalçalarında ve dizlerinde ağrılar olan hastalar değerlendirip ilgili ameliyatsız tedavileri başarısız olan ve özellikle 50-60 yaş üzeri hastaların kalçalarındaki kireçlemelerini grafiklerle, tomografilerle teyit edilip gerekirse emarlarla gösterilip onların kalça ve diz eklemlerinin değişmesi gerektiğini hastalara anlatıp, tedavilerini şekillenmekteyiz.” dedi.

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