Erkenek’te Trafik Kazası… 1 Ölü 1 Yaralı
Erkenek girişinde iki aracın çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.20 sularında Malatya-Gölbaşı Karayolu’nun Erkenek Mahallesi girişinde meydana geldi. Kazada sürücüleri öğrenilemeyen 02 EH 424 ve 33 US 255 plakalı araçlar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çarpıştı.
Kazada 33 US 255 plakalı araçta bulunan Emiş Keklik, kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Yiğit Keklik ise önce Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne ardından ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber : Savaş Barış – Yeni Malatya Gazetesi
Fotoğraflar : Büyükşehir itfaiyesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."