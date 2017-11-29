Erol Bulut Adına Sahte Hesap Açılmış

Evkur Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, sosyal medyada Teknik Direktör Erol Bulut adına birçok sahte hesabın açıldığı, bu hesaplara itibar edilmemesi duyuruldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Hocamız Erol Bulut ve kulübümüz adına birçok sahte hesap açılmış olup, resmî hesap gibi paylaşımlar yapıyor. Bizim ağzımızdan gerçek olmayan paylaşımlar yapan bu tür sahte hesaplarla ilgili gerekli incelemeleri/işlemleri yaptığımızı bilmenizi isteriz. Hocamızı ve kulübümüzü zan altında bırakan bu tür sahte hesapları dikkate almayarak sizlerde bize yardımcı olabilirsiniz” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi