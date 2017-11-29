Erol Bulut Adına Sahte Hesap Açılmış
Evkur Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, sosyal medyada Teknik Direktör Erol Bulut adına birçok sahte hesabın açıldığı, bu hesaplara itibar edilmemesi duyuruldu.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Hocamız Erol Bulut ve kulübümüz adına birçok sahte hesap açılmış olup, resmî hesap gibi paylaşımlar yapıyor. Bizim ağzımızdan gerçek olmayan paylaşımlar yapan bu tür sahte hesaplarla ilgili gerekli incelemeleri/işlemleri yaptığımızı bilmenizi isteriz. Hocamızı ve kulübümüzü zan altında bırakan bu tür sahte hesapları dikkate almayarak sizlerde bize yardımcı olabilirsiniz” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."