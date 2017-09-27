Erol Bulut EYMS’de İlk Antrenmana Çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Bulut, takımı Pazar günü oynanacak olan Atiker Konyaspor karşılaşmasına hazırlayacak.

Süper Ligin altıncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek, deplasmanındaki ilk, ligdeki ise ikinci galibiyetini alan sarı kırmızılılar, ligin yedinci haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarına teknik direktörsüz çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor karşılaşmasına çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut ile çıkacak.

Salı gecesi Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bulut, ayağının tozuyla Malatya’ya gelerek, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Otelde futbolcular ile tanışan Bulut, antrenmana futbolcu izleme hocası Hakan Çalışkan ile birlikte geldi.

Antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yapan Bulut, hem çalışma sistemi hem de yapacakları antrenman hakkında bilgiler verdi. Futbolcularla arasında iyi bir diyalog olduğu gözlenen Bulut, antrenman sahasında yapılacak çalışmalar için sahayı kendisi hazırladı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tam saha yapılan istasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi