Geçtiğimiz hafta içerisinde, o haftaki rakibi, eski takımı Medipol Başakşehir’i şampiyon adayı olarak gösteren, Cumartesi günkü maçta da oyun adına bir varlık ortaya koyamayıp 1-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor.

A Spor’da Pazartesi gecesi yayınlanan, Serkan Korkmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı, Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve İlker Yağcıoğlu’nun katıldıkları “Takım Oyunu” programında, Bulut’a yönelik eleştiriler Futbol Yorumcusu Tüzemen’den geldi.

Gençlerbirliği- Galatasaray arasında Ankara’da oynanan ve Galatasaray’ın 1-0 kaybettiği maçla ilgili yorumların ardından, şampiyon adayı takımların bundan sonraki maçları değerlendirilirken, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kendi sahalarında Evkur Yeni Malatyaspor’la oynayacakları maçın zor olacağını öne süren Tüzemen, “Yeni Malatyaspor maçı (Beşiktaş ve Galatasaray’la oynayacağı) zor geçer. Yeni Malatya’nın bazı takımlara oynadığı oyun formatı ile bazı takımlara oynadığı oyun formatı aynı değil. Burada Erol Bulut’u kınıyorum. Malatya, burada Gençlerbirliği’nden daha etkili takım savunması yapacak.” diyerek, maç belirtmeden EYMS’nin Fenerbahçe ve M.Başakşehir maçları ile Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki farklı performanslara dikkat çekti.

Tüzemen, Göztepe’li Dem Ba’nın, Beşiktaş karşısında oynadığı futbolu eleştiren yorumculara tepkisinin de değerlendirildiği programda, “Takımlar ve teknik direktörler ligin kaderiyle oynamasınlar. Çıksınlar çatır çatır toplarını oynasınlar” diye konuştu.

EYMS, Fenerbahçe ve M.Başakşehir ile içerde ve deplasmanda oynadığı 2’şer maçı da kaybederken, kendi sahasında Galatasaray’ı yenmiş, Beşiktaş’la berabere kalmıştı. EYMS, ligin 30. haftasında Beşiktaş’la, 33. haftasında ise Galatasaray’la İstanbul’da oynayacak.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi