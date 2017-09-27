Erol Bulut’tan İlk Mesaj.. “Heyecanlıyım”
Ertuğrul Sağlam’ın sürpriz bir şekilde Bursaspor maçı öncesinde mukavelesini tek taraflı feshedip Malatya’dan ayrılmasıyla teknik direktörsüz kalan Evkur Yeni Malatyaspor’un, teknik direktörlük için anlaştığı Erol Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Güvenenleri mahçup etmeyeceğim. Heyecanlıyım” dedi.
Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak görev yapmakta iken EYMS’den teklif alan ve bu teklifi kabul ederek EYMS Başkanı Adil Gevrek ile el sıkışan Erol Bulut, twitter hesabında yayınladığı mesajda şöyle dedi:
“Evkur Yeni Malatyaspor’u hakettiği yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Güvenenleri mahçup etmeyeceğim. Heyecanlıyım : ) Erol Bulut”
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi