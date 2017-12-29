Ertaç Anlattı.. “Çok da Güzel Bir Gol Attı Bana”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, TFF 1. Lig’de 5-0 kaybettikleri Bandırmaspor karşılaşmasında aldıkları farklı mağlubiyetten ders çıkartıp, Süper Lig’e yükseldiklerini söyledi.

BeIN Sports’ta yayınlanan ALObeIN programına katılan Özbir, kendi hedefleri, takımın son durumu ve TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükseliş hikayelerini anlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan ve Süper Lig’deki performansıyla dikkat çeken başarılı eldiven, “Yorucu bir ilk devre oldu. Benim içiny orucu ama keyifli bir sezondu” dedi.

Özbir, Süper Lig’den TFF1. Lig’e geçtiğini anımsatarak, “25-30 maçlık periyottan sonra Süper Lig’e yükseldik. Benim için sevindirici bir durum. İlk yarı, diğer sezonlara göre biraz daha çekişmeli geçti. İlk 6-7 sırada şampiyonluğa oynayan takımlar var. Aşağıdaki takımların durumları ligi biraz daha çekişmeli kılıyor. Herkes herkesi yenebilir. Bizde her takımı yenebilecek kapasitedeyiz” diye konuştu.

Başarılı eldiven, karşılaştığı forvetler arasında en çok kendisini Burak Yılmaz’ın kendisini tedirgin ettiğini ifade etti. 1-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında Burak Yılmaz’ın şutunu çıkarttığını ifade eden Özbir, “Yine de beni tedirgin ediyor. Adebayor var. Çokta güzel bir gol attı bana. Çıkarılamayacak bir yere vurdu. Yetenekli bir futbolcu” dedi.

Özbir, hayaline Avrupa’ya gitmek olduğunu belirterek, “Gönül ister ki Türk takımlarıyla Avrupa’ya gitmek. Olmazsa da Avrupa yoluna da açılabiliriz. İngiltere Premier Ligi Manchester United’te olmayı çok isterdim. Malatyaspor’dan da çok çok memnunum” diye konuştu.

TFF 1. Lig ile Süper Lig arasındaki farkı da anlatan başarılı eldiven, şunları söyledi:

“TFF 1. Lig’de oynamak biraz daha zor. Orada aşırı mücadele var. Teknik, taktikten ziyade mücadele var. Devamlı koşmak zorundasın. Biz onun mücadelesini geçen sene çok verdik, emin adımlarla yürüyüp, Süper Lig’e yükseldik. Kimse bizden bu başarıyı beklemiyordu. Süper Lig’de akıl oyunu, futbolcular hatayı kolay kolay affetmiyor. Hata yaparsan, cezayı kesiyorlar. Akıllı olmak ve çok çalışmak zorundasınız.”

Özbir, Süper Lig’de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “En büyük sihir arkadaşlıktı. Ben evli olmama rağmen tesislerde kalırdım. Birlikte olduğumuz sürece başarı geldi. Bazen futbolu hayatının odak noktasına koymak zorundasınız. Geçen sezon bunu yaptık ve şampiyonluk geldi. Başarılı kılan en büyük etken arkadaşlıktı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme sevincini yaşayan Özbir, şunları söyledi:

“Geçen sene Bandırmaspor’a farklı mağlup olduk. İlk yarı 3-0 bitti. Başkan geldi ‘bu durumu düzeltin’ dedi. İkinci yarı çıktık maç 5-0 oldu gerçekten çok üzüldük ama sonu güzel oldu. Biz o mağlubiyetten ders çıkarıp, Süper Lig’e yükseldik. Ben kaleci olduğumdan- kaleci yalnız adamdır duygusallığı çok dışa vurur- bende öyleyimdir. Kalecilik yalnızlık gerektiriyor. Duygusalım ve olgunlaşma da var. 28 yaşındayım. Kalecilikte güzel bir yaştayım. Bu verimden faydalansınlar. Maç içinde bazen yalnız hissedemeyebiliyoruz, özellikle büyük maçlarda. Bazen de takım iyi günündeyse, yalnız kalıyorsunuz. Maçı en arkadan izliyorum, bazen bu keyifli. Yedek kulübesinde izlerken maçta pek fazla bir şey göremiyorum. Hoca ve hakemler önümüzde oluyor. Tribünden izlediğimde her şeyi daha farklı görebiliyorsun.”

Özbir, ilkokuldan bu yana futbolcu olmak istediğini ifade ederek, “Bu fikrimden hiç caymadım. Mutlu ve huzurluyum. Spor yapıp, para kazanıyoruz. Ben forvet olmak istemiştim. Takımın en önündeki ismi olmayı istedim ama kendimi en arkasında buldum. Bundan da keyif alıyordum. Futbolcu olmasaydım, basketbolcu olurdum” dedi.

Başarılı eldiven, maçlara çıkmadan önce dua ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Totemim, dua ederim. Dua edip, sahaya çıkarım. Pek fazla totem yaratmaya çalışmam. Hayat bu illa ki kazanıp ya da kaybedebilirsin. Bu tür durumlardan kendini sıyırmak lazım, hayatın boyunca totemi taşıyamazsın. Maçlara gitmeden önce müzik dinlerim. Sessiz kalmaya çalışırım, kimseyle çok fazla konuşmam. Sahaya çıkıp, zemini kontrol etmem. Zemini kontrol etsem de o sahada mücadele edeceğim, hiçbir şey değişmeyecek. O anın tadını çıkarmaya çalışırım.”

Oğlu Arş’ın futbolcu olmasını istediğini ifade eden Özbir, “Futbolcu olmak ister mi bilemem ama olmak isterse elimden gelen desteği veririm. Benim idolüm Nuer’di. İyi ve çılgın bir kaleci. Bir zamanlar örnek alıyordum ama kendi karakterimi yansıtıp, kendi üzerimden gitmeye çalışıyorum. Saha içerisinde hep olumlu, yapıcıyımdır. Hiçbir hatada arkadaşlarıma suç atmaya çalışmam, ‘daha iyisini yapabilirsin’ derim. Bağırdığımda da onların kötülüğü için değil, maça uyandırmak için bağırırım. Maç içerisinde arkadaşlarımı yormam. Kırılan zincirleri onarmaya çalışırım” şeklinde konuştu.

Özbir, taraftarların her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Bu sezon bize inanıp, güvendiler. Bizde onların güvenini boşa çıkarmıyoruz. İyi günde kötü günde her zaman yanımızda olsunlar. Onları çok seviyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi-beINSport