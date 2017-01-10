Ertaç Önal’ın Ablası Vefat Etti

malatyahaber.com yazarlarından, emekli bürokrat Ertaç Önal’ın ablası Sevinç Topçu vefat etti.

Dr. Mehmet Ümit Topçu, Dr. Kutsal Topçu ve Yönetici Köksal Topçu’nun anneleri olan ve eşini de geçen yıl kaybeden 73 yaşındaki Sevinç Topçu, solunum yetersizliği dolayısıyla bir süredir tedavi görmekte olduğu Malatya Devlet Hastanesi’nde vefat etti.

Ev hanımı olan merhumenin cenazesi, 11 Ocak Çarşamba günü Şehir Mezarlığı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

malatyahaber.com Ailesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

TAZİYE YERİ:

Niyazi Mısri Caddesi, Topçuoğlu Ap. Halkbank Üstü Kat.3- Malatya