Ertaç ve Sadık Kadroda Yok

A Milli Takım’ın 23 Mart’ta Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor’da kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, aday kadroya davet edilmedi.

A Milli Takım, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milliler, karşılaşmadan bir gün önce Antalya’ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu’nda saat 19.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, toplantıyı takiben son çalışmasını saat 19.30’da statta gerçekleştirecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER

OKAN KOCUK (İstanbulspor), SERKAN KIRINTILI (Konyaspor), VOLKAN BABACAN (Başakşehir)

DEFANS

GÖKHAN GÖNÜL (Beşiktaş), KAAN AYHAN (Fortuna Düsseldorf), MEHMET ZEKİ ÇELİK (İstanbulspor), ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (Freiburg), ÖMER TOPRAK (Borussia Dortmund), SERDAR AZİZ (Galatasaray), UĞUR DEMİROK (Trabzonspor), HASAN ALİ KALDIRIM (Fenerbahçe), ÖMER BAYRAM (Akhisar)

ORTA SAHA

OKAY YOKUŞLU (Trabzonspor), YUSUF YAZICI (Trabzonspor), ABDÜLKADİR ÖMÜR (Trabzonspor), CENGİZ ÜNDER (Roma), EMRE MOR (Celta Vigo), SERDAR GÜRLER (Osmanlıspor), EMRE AKBABA (Alanyaspor), MEHMET TOPAL (Fenerbahçe), OĞUZHAN ÖZYAKUP (Beşiktaş), SELÇUK İNAN (Galatasaray), HAKAN ÇALHANOĞLU (Milan), YUNUS MALLI (Wolfsburg)

FORVET

CENK TOSUN (Everton), ENES ÜNAL (Villarreal)

A Milli Takım, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da Antalya’dan Podgorica’ya geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu’nda saat 18.30’da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. A Milliler, Karadağ mücadelesinin hazırlıklarını saat 19.00’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul’a dönecek.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com