Eş Katilinin Son Sözü! “Beraatımı İstiyorum”

Malatya’da 3 yıl önce eşini demir sopa ve çekiç ile başına vurarak öldüren katil zanlısı kocaya yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezası verildi. Karardan önce son sözü sorulan katil koca, beraatini istedi.

BAŞINA ÇEKİÇ İLE VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Olay, 8 Nisan 2014 tarihinde, Hekimhan İlçesinin Basak Mahallesi’nde (köyünde) yaşandı. Olayda İsmail Ç. (63) adlı şahıs, eşi Fatma Ç.’yı (44) önce demir sopa ile ardından ise çekiç ile vurarak öldürmüştü. Fatma Ç.’nın otopsi raporunda kesici alet ve çekiç tarzı alet ile kafasına aldığı çok sayıda darbeye bağlı beyin kanaması ve kafa travması neticesinde öldüğü tespit edilmişti.

Karar duruşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı temsilen bir avukatta katılırken, mağdur tarafın Avukatı Yasemin Hamamcı, mahkemeden takdir indirimi yapılmadan ceza verilmesini talep etti.

Dosyaya Adli Tıp Kurumu’ndan gelen son raporda, katil zanlısının “Cezai ehliyetinin tam olduğu” sonucunun bildirildiği kaydedildi.

“BERAATİMİ İSTİYORUM”

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan cinayet davasında tutuklu olarak yargılanan cinayet zanlısı İsmail Ç.’nın yargılaması sona erdi.

Duruşmada son savunması alınan katil zanlısı İsmail Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Eşim beni çok defa aldattı, defalarca kendisini ikaz ettim. Ancak beni dinlemedi, o gece de kapı çalındı, ben kapıyı açtım, kimse yoktu. Muhtemelen dostu gelmişti. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.” dedi.

Sanığın avukatı Cihad Çalış ise, dosyada çelişkili beyanların olduğunu, Adli Tıp Kurumu Raporu değil de, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen “Cezai ehliyetinin olmadığına” dair raporun göz önüne alınarak beraatına karar verilmesini talep etti.

ÖNCE “AĞIR MÜEBBET” SONRA İNDİRİM..

Mahkeme Heyeti, katil zanlısı İsmail Ç.’ya eşini kasten öldürme suçundan önce “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” verdi, ardından “sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları” nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak “Müebbet” hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte katil zanlısının tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

“SONRA ÇEKİÇ İLE VURMAYA DEVAM ETTİ”

Olay esnasında evde bulunan ve o zaman 11 yaşında olan evin küçük kızı K.Ç. tanık olarak mahkemede alınan ifadesinde şunları söylemişti;

“Babam annem ile evli oldukları süreçte aralarında kavgalar olurdu. Bu süreç içerisinde zaman zaman babam annemi döverdi ve şiddet gösterirdi. Olay tarihinde ben, annem ve babam evde idik ve biz yatakta idik. Bu sırada babam yatakta olan anneme bir şey söyledi. Ancak ben babamın anneme o sırada ne söylediğini duymadım. Bunun üzerine annem kalktı ve ışığı açtı. Işığı açtıktan sonra aralarında her hangi bir tartışma geçmedi. Annem babama yönelik her hangi bir şekilde ağır sözler ya da küfür söylemedi. Annem ışığı açtıktan hemen sonra babam herhangi bir şey söylemeden soba demiri ile anneme vurmaya başladı. Arka arkaya sürekli vurdu. Daha sonra annemi yatağa yatırdı ve tekrar soba demiri ile arka arkaya hiç durmaksızın vurdu. Bu sırada annem babama karşı koyamadı. Annemin elinden de hiçbir şekilde bıçak yoktu ve annem babama saldırmadı. Bu şekilde babam önce soba demiri ile arka arkaya anneme vurdu, daha sonra çekiç ile vurmaya devam etti. Sonra onu sürükleyerek kilerin olduğu yere götürdü. Annem yerde idi. Her tarafı kanıyordu. Bende evdeki mavi havluyu alıp kanayan başına tuttum. Bu sırada babam çay demledi. Ekmek arasına peynir koyup yedi ve sonra evden ayrıldı. Ben babama eve gelmesini, korktuğumu söyledim. Ancak o eve gelmedi. Daha sonra ben jandarmayı aradım. Önce ambulans geldi, ardından da jandarma geldi.”

ARŞİV FOTO: İsmail Ç. olaydan sonra yakalandığında jandarmalar arasında

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com