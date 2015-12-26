‘Esas Çabamız Toplum İçin’

Modern Eczacılığın başlamasının 169. Yıldönümü, “Eczacılar Günü” olarak Malatya’da da törenlerle kutlandı.

ŞEHİR MERKEZİNDE..

14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla Malatya Eczacılar Odası bir etkinlik düzenledi. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlama programı, Malatya Eczacılar Odası’nda devam etti. Vali Halil İbrahim Daşöz ile Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’nın katıldığı törende, eczacıların oluşturdukları müzenin de açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Eczacılar Odası’nda yapılan etkinlikte bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz, oda binasının bulunduğu Sinema Caddesinin Malatya’nın turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bu cadde üzerinde yeniden restore edilen beş konaklarımızın yanı sıra Malatya Eczacılar Odası çok güzel bir bina yaptı. Bu nedenle bu bölgenin de önemi dolayısıyla Eczacılar Odamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Daşöz, Malatya Eczacılar Odası’nın Malatya’nın sosyo-kültürel ve eğitim çalışmalarında etkin rol oynadıklarını ifade ederek, “Malatya Eczacılar Odamız gerek eğitim gerekse sosyal ve kültürel açıdan her kampanyamızda sorumluluk almışlardır. Bu nedenle tüm eczacılarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Eczacılar Odası Başkanı Bülent Köse ise, tüm meslekler gibi eczacılığında hızlı bir dönüşüm geçirdiği dönem içerisinde bulunduğunu belirterek, “Mesleki olarak ortaya çıkan sorunlarımızı gidermek için biz Türkiye’de yaşayan ve çalışan 29 bin eczacı sürekli çaba harcamaktayız. Ama esas önemli çabamız, mesleki olarak kendimizi geliştirmek, topluma daha iyi bir ilaç ve danışmanlık hizmeti vermek. Bizler, siz hastalarımızın bilimsel eczacılığın 169’uncu yılında eczacınızı daha iyi tanımanızı, sorunlarımıza duyarsız kalmamanızı istiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Malatyada eski eczacıların fotoğraf, kullandıkları ilaç ile eşyalardan oluşan müzenin açılışı gerçekleştirdi. Açılışı gerçekleştiren Vali Halil İbrahim Daşöz, müzeyi gezerek, bilgiler aldı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE..

Bünyesinde Eczacılık Fakültesi de bulunan İnönü Üniversitesi’ndeki kutlama programına Vali yardımcısı Orhan Çiftçi, Rektör vekili Prof. Dr. Hasan Küçükbay, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Kılıç, Dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Müziği Topluluğunun sunduğu müzik dinletisinde sonra konuşmalara geçildi. Törende Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Feti Şahin, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doc. Arzu Karakurt, Türkiye Eczacılar Birliği(TEB) Denetim Kurulu üyesi Cemal Toplu, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Kutay Demirkan ve Eczacılık Fakültesi öğrencisi Dilara Hülya Aferin birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak yüzyıllardır var olan eczacılığın öncesi ve modern eczacılığın doğuşu, Türkiyedeki eczacı ve eczacılığın durumu ve geleceği konusunda teknik bilgiler verdiler ve Araştırma-Geliştirmenin (AR-GE) çalışmalarının önemine değindiler.

MESAJLAR..

Aynı zamanda eczacı olan AKP Milletvekili Öznur Çalık, yayınladığı mesajda, “Sağlık sistemi içerisinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan eczacılık mesleği, çağın gereksinimlerine ve hastalıklarına uygun olarak kendini sürekli geliştirmekte ve yenilemektedir. Eczacılarımız her geçen gün çeşitlenen ve önemi artan eczacılık hizmetlerinden halkın en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlamak adına üstün bir gayret içerisindedirler. 24 saat halkla iç içe, gönül gönüle hizmet veren Eczacılarımızın, bu fedakar ve üstün görev anlayışları sayesinde son yıllarda oldukça büyük ilerlemeler sağlanmış, dünya standartlarında hizmet verilmeye başlanmıştır. Nitekim Eczacılık eğitimi Avrupa ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesindeki standartlarla uyumlaştırılarak 2005-2006 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere beş yıllık öğretime yükseltilmiştir.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde yürütülen sağlık reformu çerçevesinde Eczacılık alanındaki ilerlemelerin devam edeceğine ve halkımızın sağlığının korunmasında çok önemli role sahip Eczacılarımızın aldıkları eğitimle çağın gereksinimlerine uygun olarak hizmetlerini sürdüreceklerine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm meslektaşlarımın Dünya Eczacılık Gününü yürekten kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin de şu mesajı yayınladı:

“Ülkemizde 14 Mayıs 1839da İlk Eczacılık eğitimine başlanmış olmakla birlikte, eczacılık insanlık tarihi kadar eski ve onurlu bir meslektir.

Ülkemizin üretkenliğinin artırılması, çağdaş dünya ülkelerinin gelişiminin yakalanmasında halk sağlığı çok önem taşımaktadır. Halk sağlığına direk etki eden bir meslek olan eczacılık, sistemin en önemli halkasından birisidir. Dinamik yapısıyla değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurarak toplumun her kesimiyle temas kurmaktadır.

Eczacılar gündemi takip ederek, örgütlü yapısına sahip çıkarak, teknolojiyi profesyonel şekilde kullanarak, diğer meslek gruplarıyla dayanışma içerisinde bulunarak daha iyi bir eczacılık hizmeti sunmak için çalışmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle bilimsel eczacılığın 169. yılında tüm eczacılarımızın  14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya’nın mesajı da şöyle:

“Eczacılık mesleğini seçerek insan sağlığını korumak için yüce bir amaç uğruna çalışan tüm eczacılarımızın eczacılık gününü kutlar, yine sosyal bir konu olan sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonu ve meslek edinmeleri için yaptığınız tüm fedakarlıklara, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye teşekkür eder, suçun kaynağının kurutulması ve suç işlemeye meyilli insanların topluma kazandırılmasında ki çalışmalarınızla, Malatyamızın huzuru için 24 saat gece-gündüz demeden çalışan görevlilerimize de görevlerinde büyük kolaylıklar sağladığını, sizlerin yanımızda olmasından dolayı aldığımız güçle halkımızın huzurunu koruyacağımızı belirtir,

Saygılar sunarım.”