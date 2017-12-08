“Eşime İyi Niyetinizden Gözüm Doldu” Dedi, İtirafçı Oldu

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası kapsamında tutuklu yargılanan eski memur, duruşmada; “Mahkeme heyetinin hamile olan eşime iyi niyetinden dolayı gözüm doldu” deyince, mahkeme başkanı da, “Aynı iyi niyeti senden bekliyoruz” deyince, sanık itirafçı oldu.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski SGK çalışanı Hüdai S.’nin duruşmasında ilginç gelişme ve diyalog yaşandı.

FETÖ’nün örgüt içi kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen sanık Hüdai S., duruşmada kendisi gibi eşinin de tutuksuz yargılandığını aktararak, “Mahkeme heyetinin hamile olan eşimle ilgili duruşmalar sırasında göstermiş olduğu iyi niyetten dolayı gözlerim doldu” dedi.

Bu esnada araya giren 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Çınar, “Aynı iyi niyeti senden bekliyoruz. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ister misin?” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine sanık Hüdai S, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp FETÖ/PDY ile ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum.” şeklinde cevap verdi.

Duruşmayı sonlandıran Mahkeme Heyeti, sanık Hüdai S.’nin “Etkin Pişmanlık Hükümleri” kapsamında ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Hüdai S.’nin vereceği ifadesine göre; Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanıp, yararlanmayacağını ara duruşmada kararlaştıracak.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com