Eski Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Malatya’da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ/PDY’ye yakın olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, polisin terör örgütüyle irtibatlı vakıflara yönelik soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ahmet C.’nin, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyeliği suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI..

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edildikten sonra İstanbul’a yerleştiği öğrenilen Ahmet C., Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nin, geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan bazı vakıfların yöneticilerine yönelik operasyonu kapsamında ikamet ettiği İstanbul’da gözaltına alınmış ve Malatya’ya getirilmişti.

Polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra Pazartesi günü (dün) Adliye’ye çıkarılan Ahmet C., “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIN VE ÇAKIR’IN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI..

Harita Mühendisi olan ve bir ara Malatya Belediyesi’nde imar müdürlüğü de yapan Ahmet C. (yandaki fotoğrafta), AKP’li başkanlar Cemal Akın ve Ahmet Çakır’ın görevleri sırasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

FETÖ/PDY mensubu adliye ve polis mensuplarınca, bazı bakan ve siyasilere yönelik 17-25 Aralık 2013 operasyonlarının ardından, resmi kurum ve kuruluşlarda bu gruba mensup olduğu öne sürülen amir ve memurlara yönelik tasfiye çalışmaları başlatılırken, Ahmet C. de, Mart 2014 yerel seçimleriyle birlikte ‘Büyükşehir’ statüsü kazanan Malatya Belediyesi’nde, oluşturulan yeni yönetici kadrolarında yeralmamış, proje biriminde mühendis olarak memuriyetini sürdürmüştü.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 günü ‘açığa’ alınan Ahmet C., 22 Kasım 2016 tarihli KHK kapsamında da memuriyetten ihraç edilmişti.

OPERASYONUN DİĞER ŞÜPHELİLERİNİN DURUMU..

Bu arada, KOM Şubesi’nin kapatılmış vakıflara yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin hakkında polisteki işlemlerin devam ettiği, bazı şüphelilerin “Etkin Pişmanlık” hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldukları, ileri yaştaki 2 şüphelinin ise sağlık durumlarının elverişsizliği nedeniyle Adli Kontrol Şartları Uygulanması kararıyla daha önce serbest bırakıldıkları, operasyonda gözaltına alınan tüm şüphelilerin kısa sürede Adliye’ye sevkedilmelerinin beklendiği bildirildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com