Eski Cumhurbaşkanı Öldürüldü
Husilere ait radyo, Husilerin eski müttefiki Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in evinin bombalandığını ve kendisinin öldürüldüğünü söyledi. Görgü şahitleri, Husilerin Ali Salih’in ve komşu evlerin bombardımanla harabeye döndüğünü söyledi.
Ali Salih’in yakın koruması Hüseyin Hamidi’nin de öldürüldüğü kaydedildi.
Yemen’in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in, Sana’dan Marib’e giderken öldürüldüğü kaydedildi. Husilerin sözcüsü Muhammet Abdusselam eski Cumhurbaşkanı Ali Salih’in evininde muhasara altında olduğunu söylemişti.
Sana, iha
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