Eski Cumhurbaşkanı Öldürüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Engelsiz İletişim” konulu bir program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonunda düzenlenen ve Vali Yardımcısı Ali Sakar ile Büyükşehir Belediyesi...