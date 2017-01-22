Eski Dostlar Fena Kapıştı

44 Malatyaspor’un eski başkanı Barış Bingöl ile takımın eski Teknik Direktörü İsmail Tekin, Orduzu Pınarbaşı’nda Evkur Yeni Malatyaspor- Mersin İdmanyurdu U-21 maçı sırasında ve sonrasında birbirlerine girdi. Eski dost olan ikilinin bazı arkadaşları da kavgaya dönüşmek üzere olan tartışmaya katılırken, bazıları ayırmak için büyük çaba sarfetti.

Sıtmapınarıspor iken adını 44 Malatyaspor olarak değiştiren amatör futbol takımı, 2012’den itibaren 4 sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de temsil etti ve geçtiğimiz sezon Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’ne düştü. Kulübün eski başkanı olan ve 2. başkan olarak görevini sürdüren Barış Bingöl ile kulübün eski teknik direktörlerinden olan ve halen BAL liginde zirve mücadelesi yapan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da görev yapan İsmail Tekin, EYMS- Mersin İdmanyurdu U-21 takımları arasındaki maçı izlemek üzere geldikleri Orduzu Pınarbaşı’ndaki sahada karşılaştılar. Aralarında alacak- verecek ve bundan dolayı haciz sorunu bulunduğu öğrenilen Bingöl ile Tekin arasında ilk gerginlik, maç oynanırken bulundukları saha kenarında yaşandı. Bingöl’ün Tekin’e “Senin ne işin var burada” diye bağırdığı belirtilirken araya girenler tarafları uzaklaştırdılar.

İsmail Tekin, Malatya Yeşilyurt Belediyespor yöneticisi Eyüp Polat’ın otomobiliyle ayrılırken, 44 Malatyaspor Başkanı Müslüm Boztaş, 2. Başkan Barış Bingöl, bu kişilerle birlikte olan EYMS Alt Yapı Sorumlusu Mehmet Maden’in otomobilinin yanında durunca, taraflar arasında tartışma yeniden başladı. Barış Bingöl’ün yanı sıra Mehmet Maden’in de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesini polisler, Malatyaspor eski kalecisi Recep Solmaz, Teknik Direktör Mehmet Duman ile çevredekiler engellediler.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com