“Eski Dostları Ziyaret Ediyorum”

2003- 2006 yılları arasında görev yapan Malatya eski Valisi Osman Derya Kadıoğlu, Malatya’da ziyaretlerde bulunuyor.

Beraberinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sami Payza ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden Malatya eski Valisi Osman Derya Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, “İki üç günlük Malatya ziyaretinde bulunuyorum. Eski dostları, eski arkadaşları, eski müdürleri tanıdıklarımızı fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Bu vesileyle Battalgazi Belediye Başkanımızı makamında ziyaret ettim. Başarılar diliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Valimizi Malatya’da görmekten ve bizi ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Sayın Valimiz o dönemlerin nezaketi, kibarlığı, naifliği ile gerçekten milletin gönlüne taht kurmuş bir valimizdi. Ayrıca biz Sayın Valimizden bürokratik bir yapı içerisinde çalışma fırsatı bulduk. O zaman iş ve işçi bulma kurumu İl Müdürüydüm. Daha sonra İş Kurumu oldu. İl Bölge Müdürlüğüne dönüştü. İş Kur Müdürlüğünde kendileri ile çok iyi çalışmalarımız oldu. Daha sonraki süreçte istifa ettikten sonra Belediye Başkanlığı döneminde de kendileri ile birlikte çalıştık. Özellikle tarihe not düşme anlamında belirtmekte yara görüyorum. Özellikle Battalgazi-Malatya karayolunun yapılması noktasında o zaman karayolları tarafından iz bedeli dışında herhangi bir ödenek konulmaması ve sadece Özel İdareden Sayın Valimizin aktardığı paralar ile Battalgazi-Malatya karayolunu ki ölüm yolu diye anılıyordu orası, biz huzur yolu olmasını diledik ve hakikaten de Malatya’nın şuan en güzide yollarından bir tanesi oldu. Kara yollarına Özel idareden aktarılan paralar ile o yol yapıldı. Bu vesile ile Sayın Valime burada müteşekkir olduğumu, Battalgazi halkı adına da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan, 14 yıl önce Malatya eski Valisi Kadıoğlu’nun Avrupa Birliği ile ilgili ifade ettiği sözlere dikkat çekerek, “Sayın Valimizin ileri görüşlü olması önceden kestirme yeteneği ve problemlere çözüm odaklı yaklaşması gerçekten bizim nezdimizde takdire şayandır. Özellikle Avrupa Birliği süreci içerisinde Türkiye’nin her tarafında Avrupa Birliği konusunda büyük bir çalışma olduğu zaman, Avrupa Birliğinden gelen yetkililere ‘Sizlerin niyeti halisane değil sizler bizi Avrupa Birliğine almazsınız. Fakat iş olsun diye bu şekilde bize zaman kaybettirmenin dışında başka bir şey yaptığınıza ben inanmıyorum’ demiştir. Hakikaten bunu dediği zaman 14 sene öncesiydi. Herkesin inandığı bir dönemde, herkesin bunun propagandasını yaptığı bir dönemde, böyle bir söylemi Vali olarak söylemek hakikaten o dönemde çok zor bir hadise idi. Hakikaten sonuç ve tarih Sayın Valimizi haklı çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

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