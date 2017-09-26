Eski Emniyet Binası Yıkılıyor

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasına taşınmasıyla atıl durumda kalan eski bina yıkılıyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğünün 2012 yılında yapımına başlanan yeni hizmet binasının tamamlanması ile eski hizmet binası atıl duruma geçti.

İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nün eski binanın hemen arkasında inşa edilen yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte eski binada yıkım çalışmaları da başladı. 1980’li yıllarda yapılan Malatya Emniyet Müdürlüğü eski binası yıkılırken yerine ise yeşil alan yapılacak.

Bu arada Emniyetin yeni binasına geçmesi ile uzun süredir trafiğe kapalı olan İstasyon Caddesi de yeniden trafiğe açıldı.

iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi