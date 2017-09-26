Eski Emniyet Binası Yıkılıyor
Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasına taşınmasıyla atıl durumda kalan eski bina yıkılıyor.
Malatya Emniyet Müdürlüğünün 2012 yılında yapımına başlanan yeni hizmet binasının tamamlanması ile eski hizmet binası atıl duruma geçti.
İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’nün eski binanın hemen arkasında inşa edilen yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte eski binada yıkım çalışmaları da başladı. 1980’li yıllarda yapılan Malatya Emniyet Müdürlüğü eski binası yıkılırken yerine ise yeşil alan yapılacak.
Bu arada Emniyetin yeni binasına geçmesi ile uzun süredir trafiğe kapalı olan İstasyon Caddesi de yeniden trafiğe açıldı.
iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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Depreme dayanıksızsa bilemem ancak yıkmak yerine okula dönüştürülebilirdi.
1.si bina eski bina dayanıksızdı
2.si arka tarafta yol yok mecbur yıkılan binanın yanından polis arabalarının girip çıkması için yol yapılacak
3.sü eski olmasa dahi karakolun dibinde okul olması hem polis teşkilatı için hemde öğrenciler için pek hoş olmaz
güvenlik için yola beton koruma bırakacaksın ama yeni tasarladığın binanın ön yüzünü cam yapacaksın böyle binalar özel güvenlikli olması gerekmez mi
bu bina yapılalı kaç yıl olduki yıkıyorsunuz.israf bu başka şekilde degerlendirilebilirdi
Yeni emniyet binasının giriş tarafı çok düzensiz olmuş trafik çok tıkanıyor o bölgede bi çare bulunması lazım