Eski Emniyet Müdürü Hakkında Şok Karar..

Malatya eski emniyet müdürlerinden olan ve 2015’de FETÖ/PDY örgütü mensubu ya da sempatizanı oldukları iddia edilenlere yönelik idari işlemler kapsamında, merkezde görevli iken re’sen emekli edilen Nuri Uluayak’ın, rütbe ve ünvanları ile görevi nedeniyle elde ettiği tüm imtiyazlar iptal edildi.

TÜM ÜNVAN VE İMTİYAZLAR İPTAL..

Resmi Gazete’nin 6 Ocak 2017 günkü mükerrer sayısında yayınlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’da ekinde, 46’sı 1’inci sınıf Emniyet Müdürü olmak üzere, emekli olan ve emekli edilmiş toplam 60 emniyet mensubunun taşımış oldukları ünvanlar, elde ettikleri imtiyazlar “Emekli Emniyet Teşkilatı Personeline ilişkin tedbirler” kapsamında iptal edildi.

Söz konusu KHK’da Uluayak’ın da aralarında bulunduğu çeşitli rütbedeki 60 emniyet mensubu ile ilgili karar şöyle belirtildi:

“MADDE 2 – (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.”

MALATYA’DA 5 AY GÖREV YAPTI..

17- 25 Aralık 2013’te, FETÖ/PDY örgütünün dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları ile bazı bakanlara yönelik olarak “yolsuzluk” iddiasıyla gerçekleştirmek istediği ve “FETÖ’nün Sivil Darbe Girişimi” olarak da adlandırılan operasyonunun önlenmesinin ardından, FETÖ’nün etkisini kırmak üzere Adliye ve Emniyet örgütü başta olmak üzere birçok kurumda ciddi boyutlarda kadro değişikliği başlatılmıştı.

Bu kapsamda, 8 Ocak 2014 günü yayınlanan kararname ile dönemin Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün merkeze alınmış, aynı kararnameyle yerine Polis Başmüfettişi Nuri Uluayak atanmıştı. Aygün, 10 Ocak 2014 günü Malatya’daki görevinden ayrılırken, Uluayak aynı günün akşamı Malatya’ya gelerek görevine başlamıştı. Ancak, Uluayak’ın Malatya Emniyet Müdürlüğü görevi uzun sürmedi ve FETÖ’ye yakınlığı iddiasıyla, 14 Mayıs 2014 günü yayınlanan kararnameyle merkeze alınırken, yerine Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ömer Urhal atandı. Urhal, 16 Mayıs 2014 günü Malatya’ya geldi ve kendisini Emniyet Müdürlüğü önünde törenle karşılayan Uluayak’tan görevi devraldı. Merkez Emniyet Müdürü olan Uluayak ise, 2015’te re’sen emekliye sevkedildi.

EMNİYETTE GİT-GEL DÖNEMİ..

O dönem Malatya Emniyet Müdürlüğü görevi ile ilgili “git-gel” halen görevde olan Urhal’ın atanmasıyla bitmedi. Uluayak’tan önceki Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, görevden alınmasının iptali ile ilgili açtığı davayı kazanınca, 4 Aralık 2014 günü Malatya’ya geldi ve görevi Dr. Ömer Urhal’dan devraldı. Aygün’ün Malatya’daki ikinci görevi 8 gün sürdü, 12 Aralık 2014 günü yayınlanan bir kararnameyle yeniden merkeze alındı. 17 Aralık 2014 günü Dr. Ömer Urhal bu kez vekaleten Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Daha sonra ataması asaleten yapılan Dr. Ömer Urhal halen bu görevi sürdürüyor.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Malatya’da 5 ay görev yapan ve Mayıs 2014’te merkeze alınan Nuri Uluayak (soldaki), yerine atanan Dr. Ömer Urhal’ı Emniyet Müdürlüğü binası önünde törenle karşılamıştı..