Eski Müdür ve Komisere ‘Ağır Müebbet’ İstendi

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi, görev yaptığı ilçede darbecilere direnilmemesi ve silahların teslim edilmesi talimatı veren tutuklu eski ilçe emniyet müdürü ve komiser yardımcısı hakkında savcı mütalaasını verdi

Malatya’da 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Hekimhan ilçesinde polis memurlarına ‘Darbeci askerlere direnilmemesi ve silahlarını bu kişilere teslim etmeleri yönünde’ talimat verdikleri suçlamasıyla ilçenin eski Emniyet Müdürü ile eski Komiser Yardımcısı hakkında, “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası” talep edildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve Hekimhan ilçe Emniyet Müdürü iken ihraç edilen Ahmet T. ile Komiser Yardımcısı Abdulkerim S. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne esas hakkındaki mütalaa sunuldu.

-“Örgütün kodlamasında ‘Sadakatle bağlı’ olduğu yazılıyor”

Mütalaada, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü bünyesinde ‘Emniyet Mahrem Yapılanması’ kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kendi personeline ilişkin temin edilen kodlama evrakında sanıklardan Ahmet T.’nin (aşağıdaki fotoğrafta) ilgili Silahlı Terör Örgütü tarafından yapıya üstün sadakatle bağlı olduğunu gösterir ‘A5’ ibaresi ile kodlandığının tespit edildiği, yine aynı şekilde sanıklardan Abdulkerim S.’nin de ilgili Silahlı Terör Örgütü tarafından yapıya belli zaafları olmakla birlikte bağlı olduğunu gösterir ‘B4’ ibaresi ile kodlandığının belirlendiği…” ifadeleri kaydedilerek, söz konusu kodlamanın tanık ifadeleri ile de güçlü kanat oluşturduğu aktarıldı.

-“Karşılık vermeyin, silahları teslim edin” talimatını vermiş

Savcılık mütalaasında, “Sanıklardan Ahmet T.’nin örgütün en kanlı eylemi olan ve açıkça anayasal düzeni değiştirme amacı güden 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin olduğu gece diğer sanık Abdulkerim S.’ye meşru kurum ve şahısların o gece boyu vermiş olduğu talimatların aksine emrindeki polis memurlarına iletilmek üzere ‘Darbeci askerlere direnilmemesi ve silahlarını bu kişilere teslim etmeleri yönünde’ talimat verdiği, söz konusu içeriği açıkça suç olan talimatı da diğer sanığın o gece diyalog halinde olduğu bir kısım polis memurlarına ilettiği, …” şeklindeki suçlamaya yer verilerek, söz konusu suçlamanın dinlenen tanık ifadelerinden doğrudan ve dolaylı olarak anlaşıldığı kaydedildi.

-“ Örgütsel bilinç ve eylemleri kolaylaştırıcı bir tavır aldıkları…”

Mütalaada, “suç tarihinde gece boyu Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları ile vatandaşların söz konusu darbeci kuvvetlere karşı direniş gösterdiği anayasal düzenin değişmemesi yönünde üstün gayret gösterdiği saatlerde sanıkların gerek sözsel gerekse de yine beyanlara yansıdığı üzere fiziksel olarak her ne kadar Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü darbeci güçlerin saldırısına maruz kalmasa da; ülke genelinde gerçekleşen suça konu eylemlere destek verdikleri, kendilerince bulundukları yerde örgütsel bilinç ve eylemleri kolaylaştırıcı bir tavır aldıkları, sanıkların aşamalarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ve yargılamanın her aşamasında yargısal süreci uzatıcı taleplerde bulundukları, …” ifadelerine de yer verildi.

-2 sanık içinde ağırlaştırılmış müebbet cezası talebi

Mütalaada, aynı zamanda örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullanıcısı oldukları tespiti yapıldığı belirtilen tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdürü Ahmet T. ve eski Komiser Yardımcısı Abdulkerim S. için, “Anayasal Düzeni İhlal Ettikleri” suçlamasıyla haklarında “Cebir ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya veya Bu Düzen Yerine Başka Bir Düzen Getirmeye veya Bu Düzenin Fiilen Uygulanmasını Önlemeye Teşebbüs” suçundan “Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası” talep edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com