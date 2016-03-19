Eski Ev Çöktü, 1 Kişi Altında Kaldı

Gündüzbey’de eski kerpiç evin yıkımı esnasında meydana gelen çökme esnasında bir kişi enkaz altında kaldı. Yaşlı şahsı Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri kurtardılar.

Olay, Gündüzbey Aşağı Camii yanında meydana geldi. Eski kerpiç evin yıkımı esnasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çökme meydan geldi. O esnada yıkımı yapan Mehmet Taşan, enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden ekip gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucunda toprak altında kalan Mehmet Taşan, çıkartıldı.

Yaralı şahıs, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeye konularak hazır bekleyen ambulansa götürüldü ve Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı şahısın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com