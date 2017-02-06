Eski Komisyon Üyesi Hakim Açığa Alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında, eski Zaman Gazetesi yazarlarından olan Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenledi. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın...