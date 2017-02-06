Eski Komisyon Üyesi Hakim Açığa Alındı
Malatya Adli Yargı Adalet Komisyon eski üyesi Bylock iddiası ile açığa alındı.
Alınan bilgiye göre; Malatya Hâkimi ve Malatya Adli Yargı Adalet Komisyon eski üyesi iken Mart 2016’da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına atanan Muharrem Yılmaz’ın HSYK, FETÖ soruşturması kapsamında açığa aldığı bildirildi.
Hakim Yılmaz’ın ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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