Eski Lojman Sosyal Tesis Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülen Balaban eski belediye binasının lojman olarak kullanılan kısmı da sosyal tesis olarak restore edildi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Darende ilçesi Balaban mahallesinde bulunan eski belde belediyesine ait 200 m2’lik lojman restore edilerek sosyal tesislere ilave edildi.

200 m2’lik eski lojmanın da sosyal tesise dahil edilmesiyle birlikte Balaban Çok Amaçlı Sosyal Tesisi 680 m2’ye çıkarken, tesis içerisinde; 230 m2’lik salon, 35 m2’lik fuaye, 16 m2’lik mutfak, 24 m2’lik hol, 15 m2’lik wc-lavabo grubu, 15 m2’lik gelin odası, 12 m2’lik depo, 28 m2’lik idari büro ve 82 m2’lik teras bulunuyor.

Bülten