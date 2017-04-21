“Eski Malatyamızın Kalbi Konumunda”

41.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Battalgazi Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kullanılacak olan Turizm Bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa Malatya Valisi Mustafa Toprak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Battalgazi Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü V. Levent İskenderoğlu, “41 Turizm haftasını kutluyoruz. Yerel yönetimlerle, kamu kurumlarının, sivil toplumun ve sektör temsilcilerinin işbirliğini defaatle vurguluyoruz. Turizmi ayağa kaldırmak istiyorsak halkımızı turizm pastasından daha çok faydalandırma istiyorsak bu işbirliği son derece önemli.

Yerel yönetimlerin turizme katkısı özellikle Malatya’da son yıllarda hızla artmaktadır. Battalgazi Belediyemiz de hususiyetle turizm konusu üzerinde çalışıyor. Bu gördüğümüz Turizm Bürosu, Battalgazi Belediyemiz tarafından özenle dizayn edilmiş” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, turizmin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin geleceği turizmdedir. Bununla ilgili Battalgazi Belediyesi olarak “Gelecek Turizm’de” isimli proje çerçevesinde Arslantepe’yi de içeren bir yapı formatı içerisinde geçtiğimiz günlerde Uluslar arası bir proje ile başladı.

İki gün önce de ulusal televizyonlarımızdan hem gelecek turizmde kapsamı altında dünyaya tanıtmak, hem de Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası aday listeden asıl listeye girmesi noktasındaki alt yapı çalışmaları, gerek alan yönetimi, gerek alan planının hazırlanması noktasında devam ediyor. Battalgazi’de, Kervansaray’da ve oradaki sokak düzenlemeleri ve tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasından dolayı yoğun bir turist akınını gördük.

İç turizmin yanında, dış turizmi canlandırmak ve teşvik etmek noktasında da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu Turizm Bürosu’nun kurulması, içinde yabancı dil bilen elemanların görevlendirilmesi, rehberler vasıtasıyla Malatya’nın tarihinin, kültürünün tanıtılması, gezip görülecek yerlerin belirtilmesi ve bunlarla ilgili broşürlerin, el ilanlarının ve gerekli dökümantasyonların ilgililere verilmesi, hem Malatya’nın tanıtılması noktasında, hem de Malatya’da turizm akışının daha da hızlandırılması için, Malatya’ya artı bir katma değer kazandırılması noktasında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Toprak’da konuşmasında; “Malatya hem tarımı ile hem hayvancılığı ile hem de sanayi sektörü ile çok önemli ve güçlü sesini çıkarırken diğer taraftan kültürel ve turizm değerlerini iyi bir şekilde tanıtılması, marka değer oluşturulması, kadim değerlerimizin tüm unsurlarını hem tanıtma hem de gezip görme noktasında insanların buraya çekilmesi gerekiyor. İlimize turist geliyor ancak hak ettiği noktada turisti alamıyor. Dolayısı ile bizim yeni marka değerler oluşturmamız, tanıtım çalışmalarına çok daha fazla katkı sağlamamız hem yerel yönetimler, hem de merkezi yönetimle birlikte daha iyi projelere imza atmamız ve turistler geldiğinde önderlik edecek, rehberlik edecek, tanıtımıyla, yabancı dil bilgisiyle, rehberlik etmesiyle, ciddi katkı sağlayacak noktalara ihtiyacımız var. ” dedi.

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Malatya’nın Battalgazi ilçemizi anlatmaya gerek yok, Eski Malatya’mızın kalbi konumunda.” diyen Vali Toprak; “Battalgazi Belediyemizin burada mevcut bir bürosu vardı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün elemanları ile teçhiz etmek kaydıyla daha iyi bir tanıtıma, daha iyi bir işleve, müşretek bir çalışmaya imza atılması gerekiyordu. Belediyemizin ve Müdürlüğümüzün müşterek çalışması sonucu yeni şekli ile yeni dizaynı ile büromuzu açmış olacağız.

Önemli olan buraları açmak değil işlevine uygun bir şekilde çalıştırabilmemizdir. Buraya gelecek olan turistlere, sorusu olanlara ya da rehberlik edileceklere iyi bir tanıtımla rehberlik edebilmektir. 41. Turizm Haftasını idrak ediyoruz, bu hafta dolayısı ile değişik etkinliklerde de bulunduk, tüm bu çalışmaların amacı Malatya’ya daha fazla turist çekebilmek, daha fazla insan getirebilmek, kadim medeniyet değerlerimizi hem tanıtabilmek hem de barış elçiliği ve barış köprüsü görebilecek eserlerimizi herkese tanıtabilmektir. Malatya’ya daha fazla turist gelirse Malatya’nın kültürel değerlerini, beşeri insan sermayesini, medeniyet değerlerinin daha iyi bir şekilde tanıyacak, kavrayacak ve gittikleri yerlerde de bu güzellikleri anlatacaklardır.

Bu hafta içerisinde çok önemli gelişmeleri de yaşadık, biz istiyoruz ki Yukarı Fırat Turizm Destinasyon noktalarını çok iyi çalıştıralım, çevremizdeki 5 İl ve 8 İlçe ile birlikte Yukarı Fırat Havzası, baraj gölü alanlarını ve onun öncesindeki kadim medeniyet değerlerini Arapgir, Ağın, Arguvan, Keban, Çemişgezek, Pertek, Divriği, Kemaliye den oluşan havzanın o alanlarını tarih, medeniyet, kültür iyonlarını iyi bir şekilde birlikte destinasyona açabilelim, bu bizim turizm değerlerimize değer katacaktır.

8 000 yıl öncesine dayanan Arslantepe höyüğü, Ulu Cami, Kervansaray ve benzeri kadim değerlerin, diğer ilçelerimizdeki kadim değerlerin tanıtımını, marka değer olmasını ve bunlardan hak ettiği noktada faydalanmayı, bir gelir artışını sağlanmasını istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Turizm Bürosu’nun açılışı yapıldı. Turizm Bürosu’nun açılışı sonrası ise, Gazi Parkı içerisinde 1. Kayısı Çiçeği Fotomaratonu Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sanatçılara hediye çeklerini Başkan Gürkan ve Müdür v. İskenderoğlu ile birlikte veren Vali Toprak sergiyi gezdikten sonra burada vatandaşların daveti üzerine çay içip vatandaşlarla sohbet ederek sanatçılarla ve vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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