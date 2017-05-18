Eski Malatyasporlu Ferruh da EYMS’yi Kutladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğu ile sevinç yaşayan eski futbolcularından Ferruh Ergin, “Şampiyonluk zor iştir. Bunu başaran takımla gurur duyulmalı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğu dünyanın ayrı köşelerinde yaşayan Malatyalılar tarafından kutlanırken, bu önemli başarı yolu Malatya’dan geçen, sarı-siyahlı formayı terletenler tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Henüz TFF 1. Lig’deki 2. yılında Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Evkur Yeni Malatyaspor’u kutlayan, Malatyaspor’un eski futbolcusu Ferruh Ergin, büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Malatyaspor’da oynadığı dönemlerde Türkiye futbolunda başarıları ile gündeme gelen Ferruh Ergin, yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğyla çok gururlandım. Malatya şehri bu başarıyı hak etti. Ben de eski bir Malatyasporlu futbolcu olarak sevinçten farklı duygular yaşadım” dedi.

“Sarı-siyah formayı terletmenin gururuyla tebrik ediyorum”

Malatyaspor’un 2. Lig’de mücadele ettiği 1970’li yıllarda Beşiktaş’tan transfer olarak 3 yıl sarı-siyahlı formayı başarı ile giyen Ferruh Ergin, Yeni Malatyaspor’un maçlarının olduğu günlerde, maçı izlemekten başka gündemi olmadığını belirterek, “Yürekleri ülke ve bayrak sevgisiyle dolu Malatya kentini şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Emeği geçenlerin tamamını ve Malatyaspor’a gönül verenleri, sarı-siyah formayı terletmenin gururuyla tebrik ediyorum. Hakettiler ve çok yakıştı” diye konuştu.

“Lütfen tadını çıkarın”

Uzun maraton içerisinde üzüntülü ve sevinçli günler yaşanabileceğini ancak önemli olanın başarıyı elde etmek olduğunu söyleyen Ferruh Ergin şöyle devam etti:

“Takım şampiyon olup Süper Lig’e çıktı. Lütfen tadını çıkarın. Lig çok uzun bir maratondur bunu unutmayın. Hiçbir takım maçların tamamını kazanamaz. İnişler ve çıkışlar vardır. Takımınızla gurur duyun, şampiyonluk parolası ile lige başlayanların kaderi play-off’a kaldı. Bu işi çok basit görmeyin. Futbol oynamayan Mayıs ayındaki stresi bilemezler. Şampiyonluk çok zor iştir ve başarılmıştır. Tekrar tebrik ediyorum.”

iha