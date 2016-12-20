Amed’in Eski Malatyasporlu Kaptanı Kazada Öldü

Amedspor’un takım kaptanı, eski Malatyasporlu futbolculardan Şehmus Özer’in, yönetimindeki otonun uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğü bildirildi.

İzin gününde Malatya’ya gelen ve dönüş için yola çıkan Şehmus Özer’den iki gündür haber alınamadığı, oto ve cesedin bir uçurumda bulunduğu öğrenildi. Olayı, Amed Sportif Kulübü, facebook sayfasından duyururken, kazanın nerede ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu arada, Şehmus’un kayıp olduğunu dün ilk duyuran sporundibi.com adlı sitenin yayın yönetmeni twitter hesabında, “İzin gününde Malatya’daki kız arkadaşını ziyaret ettikten sonra dönüşte Elazığ yolunda” bilgisini paylaşırken, Malatya sınırlarında böyle bir kaza olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır-Ergani doğumlu olan Şehmus Özer, 1999-2000 sezonunda o zamanki adı Malatya Belediyespor olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 2000- 2001 sezonu ile 2001- 2002 sezonunun ilk yarısında Malatyaspor’da forma giymiş, Malatya’dan Kayserispor’a transfer olmuştu. Daha sonra Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Şehmus Özer, 2014 yılından bu yana Amed Sportif’te forma giyiyordu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- odatv.com