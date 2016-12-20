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Malatya Haber -

Amed’in Eski Malatyasporlu Kaptanı Kazada Öldü

Amed’in Eski Malatyasporlu Kaptanı Kazada Öldü
  • 21.12.2016
  • 6

Amedspor’un takım kaptanı, eski Malatyasporlu futbolculardan Şehmus Özer’in, yönetimindeki otonun uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğü bildirildi.

İzin gününde Malatya’ya gelen ve dönüş için yola çıkan Şehmus Özer’den iki gündür haber alınamadığı, oto ve cesedin bir uçurumda bulunduğu öğrenildi. Olayı, Amed Sportif Kulübü, facebook sayfasından duyururken, kazanın nerede ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu arada,  Şehmus’un  kayıp olduğunu dün ilk duyuran sporundibi.com adlı sitenin yayın yönetmeni twitter hesabında, “İzin gününde Malatya’daki kız arkadaşını ziyaret ettikten sonra dönüşte Elazığ yolunda” bilgisini paylaşırken, Malatya sınırlarında böyle bir kaza olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır-Ergani doğumlu olan Şehmus Özer, 1999-2000 sezonunda o zamanki adı Malatya Belediyespor olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, 2000- 2001 sezonu ile 2001- 2002 sezonunun ilk yarısında Malatyaspor’da forma giymiş, Malatya’dan Kayserispor’a transfer olmuştu.  Daha sonra Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor, Şanlıurfaspor, Altay formaları giyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Şehmus Özer, 2014 yılından bu yana Amed Sportif’te forma giyiyordu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- odatv.com

sehmusozer2

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Yorumlar
  1. Bülent diyor ki:
    21 Aralık 2016, 17:10

    Allah rahmet eylesin

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  2. Vehbi Doğan diyor ki:
    21 Aralık 2016, 11:40

    Allah rahmet eylesin sevenlerin başısağolsun

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  3. ramazan doğan diyor ki:
    21 Aralık 2016, 10:44

    Allah rahmet eylesin efendi bir futbolcuydu. Ömür değimiz böyle bir şey dünyada barış ve kardeşlik olsa nefislerimize mağlup olup kimseye haksızlık yapmasak.

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  4. Sinan A. diyor ki:
    21 Aralık 2016, 06:30

    Allah rahmet eylesin.

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  5. mus diyor ki:
    21 Aralık 2016, 05:18

    Bir,taraftar,olarak,malatya,sporda,top,oyna yan
    Sehmuza,allahtan,rahmet,diliyorum

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  6. Aydin diyor ki:
    21 Aralık 2016, 02:28

    Allah rahmet eylesin gercekten çok üzüldüm karakterli temiz bir insandı Allah sahiplerinr sabir versin

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