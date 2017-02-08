Eski nikah dairesine yeni proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hürriyet (İsmetpaşa) parkındaki eski nikah dairesi emekli vatandaşlara tahsis ediliyor. Yeni Nikah Sarayı’nın yapılmasıyla boşa çıkan bina, tadilat için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarılıyor.

Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan açıklamada; “Eski nikah dairesinde yapılacak olan tadilat sonunda emekli vatandaşlar için her türlü sosyal imkanın olacağı belirtildi. Yapılacak düzenleme çalışmaları kapsamında; emeklilerin gün içerisinde birçok sosyal aktivitede bulunacakları, televizyon izleyip sohbet edecekleri ortak kullanım alanı, şark odası, okuma odası, sağlık odası, mescit, çay ocağı, bahçe ve yeşil alanlar bulunuyor. ” denildi.

Açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi;

“Yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamalarda engellileri ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, eski nikah dairesindeki düzenleme çalışmalarını da engellilere uyumlu bir şekilde yaparak, bu hizmetlerden engelli vatandaşların da faydalanmasını sağlayacak.

Ücretsiz sağlık hizmeti

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli vatandaşların hizmetine sunulacak olan yeni mekânda, haftanın bir günü ücretsiz olarak sağlık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi.”

Bülten