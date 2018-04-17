Hilmioğlu’ndan Turgut Özal Üniversitesi Değerlendirmesi

İnönü Üniversitesi’nde 2000- 2008 yılları arasında iki dönem rektörlük görevinde bulunan, bu görevi sona erdikten sonra FETÖ/PDY örgütünün Ergenekon kumpasıyla 5 yıl cezaevinde tutulan, tahliye edildikten sonra bir vakıf üniversitesi hastanesinde hekimlik görevini sürdüren Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İnönü Üniversitesi’nin bölünmesiyle Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi kurulacağı yolundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Rektörlük görevi sırasında, Erdoğan’a yönelik sert eleştirileriyle bilinen eski rektör Prof.Dr. Hilmioğlu’nun, Cumhurbaşkanının Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulacağını açıkladığı konuşmasındaki, “İsmini vermeyeceğim oradaki üniversitenin öğrenci sayısı fazla, onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi’ni kuracağız.” şeklindeki açıklamasıyla ilgili değerlendirmesini soran odatv.com muhabiri Caner Taşpınar’a yaptığı açıklamada, bu sözlerle ilgili herhangi bir polemiğe girmemesi dikkat çekti.

Hilmioğlu, Malatya’da İnönü Üniversitesi’nin bölünmesi ve büyük kısmının Turgut Özal Üniversitesi olacağına ilişkin açıklamalara karşın, yeni üniversitelerin niteliği ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Caner Taşpınar’ın Hilmioğlu’nun görüşlerini ve değerlendirmelerini yansıttığı haberi özetle şöyle:

“…Odatv, Erdoğan’ın açıklamasının ardından FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla yıllarca hapis yatırılan İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’na mikrofon uzattı.

“SOKAKTAN TUTTUĞUNUZ İNSANI AKADEMİSYEN YAPARSANIZ…”

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Oraya üniversite açılıp açılmamasının ötesinde değerlendirmek lazım. Benim İnönü Üniversitesi’nin rektörlüğünü yaptığım dönemde Türkiye’de neredeyse 53 tane devlet üniversitesi vardı. Aşağı yukarı 7 tane de vakıf üniversitesi vardı. Üniversite sayısı o dönemle kıyaslandığında neredeyse üç katı oldu, yani her yere üniversite açıldı” dedi.

“Ben tabi, üniversite sayısının artmasından bir akademisyen olarak memnuniyet duyarım” diyen Fatih Hilmioğlu şöyle devam etti:

“Ne kadar çok üniversite olursa o kadar iyi ama üniversiteleri açarken en önemli şey, birincisi, üniversiteler sadece birer öğretim kurumu değil aynı zamanda eğitim kurumudur. Oradaki sanatsal faaliyetleri, sosyal faaliyetleri, sportif faaliyetleriyle birlikte çağdaş anlamda eğitim kurumlarıdır. Bu da dolayısıyla bir üniversiteyi açarken her şeyden önce bu alt yapıya sahip olması gerekir, tabi kütüphanesiyle, laboratuarlarıyla her şeyden önce bu alt yapılara sahip olması lazım. Aynı zamanda yeterli akademisyene sahip olması lazım. Yani, sokaktan tuttuğunuz insanı akademisyen yaparsanız, o zaman problem çıkar. Bakın benim rektörlük yaptığım dönemde Türkiye’deki bilimsel yayın sayısıyla şimdiki yayın sayısını kıyasladığınızda, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını, dünya genelinde çok çok gerilere düştüğümüzü görürsünüz.”

“KAĞIT ÜZERİNDE İŞSİZLİĞİ AZALTMIŞ OLUYORSUNUZ”

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Dolayısıyla siz bu şekilde yeterli fiziki alt yapı oluşturmadan, yeterli akademisyen, bilim insanı oluşturmadan üniversite açarsanız, o üniversiteleri yüksek lise haline getirirsiniz” açıklamasında bulundu. “Sonunda oralardan mezun olan insanlar da bir şekilde hem o toplumda devlete hem de topluma yük olurlar” diye ekleyen Hilmioğlu şöyle devam etti:

“Çünkü mühendis, yeteri kadar mühendisliği yoksa, doktor yeteri kadar hekimliği deneyimi, eğitimi almamışsa, o zaman siz sadece insanlara dört yıl, beş yıl bir zaman geçirtmiş oluyorsunuz. Ama kağıt üzerinde belki işsizliği azaltmış oluyorsunuz. Sonunda bu insanların hepsi birer diploma sahibi oldukları için yetki sahibi de olacaklar. Yetki sahibi olan ama eğitim açısından çok ciddi olarak cahil insanlar yetiştirdiğiniz zaman çok büyük sıkıntı olur.”

“YÜKSEK LİSE MEZUNU İNSANLAR GİBİ OLUR”

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, “Dolayısıyla Malatya’ya iki de kurarsınız, üç de kurarsınız ben onunla alakalı değilim” diye belirtti.

“Sonunda üniversite kuruyorsanız, o üniversitenin çok temel alt yapılarını oluşturmanız gerekir” diyen Hilmioğlu uyarılarını şöyle sürdürdü: “Bunları oluşturmadan, yeterli ve nitelikli akademik kadro oluşturmadan açacağınız üniversiteler, yüksek lise haline gelir, oradan mezun olan insanlar da yüksek lise mezunu insanlar gibi olur. Ama elinde de bir üniversite diploması vardır. Bunları ben çok tehlikeli buluyorum.”

“SİYASİ VE POPÜLİST AMAÇLARLA ÜNİVERSİTE AÇTIĞINIZ TAKTİRDE…”

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, yetersiz bir eğitim sonucunda alınan ve o insanları da yetki sahibi yapan üniversitelerin yetiştirdiği kişilerin toplum ve devlet içinde çok ciddi yük olacağına dikkat çekti.

Fatih Hilmioğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: “Yoksa benim orada, burada üniversite açılmasıyla ilgili derdim yok, üniversite açılsın ama işin gerçeği budur. Sadece siyasi ve popülist amaçlarla üniversite açtığınız taktirde, o size başka türlü yol, su, elektrik olarak döner.”

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