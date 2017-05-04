Eski Sevgili
Filmde 63 kez ayrılıp barışan Barış (Tolgahan Sayışman) ve Feride (Bade İşcil) çiftinin öyküsü anlatılıyor. Hikaye, bir 14 Şubat günü ikilinin tekrar karşılaşmasıyla başlıyor.
Vizyon Tarihi: 5 Mayıs 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi , Romantik
Yönetmen : Emir Khalilzadeh
Oyuncular : Tolgahan Sayışman , Bade İşcil , Sadi Celil Cengiz , Mehmet Ulay , Ünal Yeter
Senaryo : –
Yapımcı : Zeki Kavrazlı
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