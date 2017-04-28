Eski Su Sayacı Ücretsiz Değiştiriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya genelinde 10 yılını doldurmuş eski su sayaçları ücretsiz değiştiriliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“5237 sayılı kanunun 116. maddesi belirtildiği üzere kişi rızası olmadan konut içerisine girilmesi yasaktır. Abonelerimizin sayaç endekslerinin okunabilmesi, sayaçlarının değiştirilebilmesi, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi, sayaç kontrol ve denetimlerinin yapılabilmesi iş ve işlemlerinde abonelerimizin konutlarına girilmek zorunda kalınmakta ancak sıkıntılar yaşanmakta hatta personelimize müsaade edilmemektedir. Ayrıca su sayacı içeride olan bazı abonelerimizin bu durumu suistimal ederek sayaca müdahale ettikleri (sayacı söktükleri, sayacı ters bağladıkları, sayaç camını delerek durdukları, uzun süre biriken endeksin okunmasına müsaade etmedikleri, sayacı değiştirdikleri vb.) için tüketilen su bedelini ödemedikleri, kiracı ise mülk sahiplerini mağdur ettikleri, mülk sahibi ise kurumu zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple sayacı arızalanan abonelerin mağduriyet yaşamaması, evde olunmadığı zamanlarda sayaçların okunamayarak endekslerin birikmemesi, olabilecek ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetlerin aksamaması, düzenli ve kaliteli bir şekilde takip edilebilmesi için su sayaçları konut içerisinde olan abonelerimizin, sayaçlarını dışarıya almaları gerekmektedir.

Su sayacını dışarı almayan abonelerimize ortalama tahakkuktan otomatik tahakkuk işlemi gerçekleştirilecek. Mekanik su sayaçlarının 3516 sayılı ölçü ve ayar kanunu ile belirlenmiş olan ekonomik ömrü 10 yıl olup, bu sürenin dolumu ile birlikte sayaçların doğru ölçüm yapmayacağı, dolayısı ile abonenin mağdur olmaması ve kurum zararının da oluşmaması için bakım onarım yapılması veya değiştirilmesi gerekmektedir. MASKİ Tarifeler Yönetmeliği Sayaç Bakım ve Onarım başlıklı 25. Maddenin 3. bendinde; ‘’ Bütün abonelerin sayaçları “Hat Bakım Bedeli” alındığı için MASKİ tarafından ücretsiz değiştirilecektir’’ denilmektedir. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir.”

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