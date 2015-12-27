Eski Yönetime İbra Şoku!

Arguvan Ziraat Odası Meclisi seçimi yapıldı. Toplantının başlangıcında seçime mevcut başkan adayı sıfatıyla liste sunan Kudret Kılıç’ın listesindeki meclis üye adayları gerekli sayıya ulaşamayınca, seçime tek liste ile gidildi.

Arguvan ilçe merkezindeki bir sosyal tesiste yapılan seçimde, seçime giren tek liste olan Mavi Liste 27 delegenin tamamının oyunu alarak Arguvan Ziraat Odası Meclisi’ni oluşturdu.

Eski yönetimin mali bilançosu ibra edilmedi

Bu arada seçimli olağan genel kurulda, aynı zamanda AKP Arguvan İlçe Başkanı da olan Arguvan Ziraat Odası eski başkanı Kudret Kılıç’ın 4 yıllık (2010-2014) yönetim döneminin mali bilançosu ibra edilmedi. İbra edilmeyen mali bilanço ile ilgili olarak yeni yönetimin inceleme başlatacağı belirtiliyor.

Seçimde işbaşına gelen yeni Arguvan Ziraat Odası Meclisi daha sonra 21 kişilik meclis listesinden 7’şer kişiden oluşan 2 yönetim kurulu aday listesi yarıştı. Bu yarış sonucunda ise 19 meclis üyesinin 10’unun oyunu alan mavi liste yönetim kurulunu oluşturmaya hak kazandı.

Arguvan Ziraat Odası Meclisi’ne seçilen isimler şöyle: Serbülent Güzel, Barış Gönül, Ali Celal Lüle, Turan Aslantürk, Hasan Hüseyin Çelik, Veli Boztepe, Ahmet Türk, İsmail Kara, Sadık Kaya, Serdar Aslantaş, Özcan Mutlu, Ali Haydar Arı, Merdan Barut, Süleyman Sayın, Hüseyin çil, İhsan Yıldırım, Mesut Özbakır, Cemil Şahin, Sabri Kubat, Mustafa Taşik ve Ali Yaman.

Meclis seçiminin hemen ardından meclis üyelerinin kendi aralarında seçtiği 7 kişilik yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Turan Aslantürk, Ali Celal Lüle, Hasan Hütseyin Çelik, Serbülent Güzel, Özcan Mutlu, Cemil Şahin, Ali Haydar Arı.