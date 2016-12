“Eskiden 7 Düvelle, Şimdi 70 Düvelle Çarpışıyor”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde oda başkanları ile birlikte Vali Mustafa Toprak’ı ziyaret ederek, son dönemde yaşanan bombalı saldırı ve törele mücadelede şehit düşen polis, asker ve vatandaşlar nedeniyle esnaf ve sanatkar camiası adına taziyede bulundu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve esnaf odası başkanlarının bulunduğu ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin; “İç ve dış düşmanlarımızın yaptığı yoğun bir baskı altında olan ülkemizin ondan dolayı şehit olan bütün polisimize, bütün askerimize Allah’tan rahmet dilemek, devlet adına size başsağlığı diliyorum. Siz devletin başısınız burada, Malatya’da. Cenabı Allah bu memleketin birlik ve beraberliğini bozmasın, huzurunu bozmasın. Bu nifak tohumu ekenlere bu fırsatı bu millet vermeyecek. Bu millet dimdik ayakta duracak. Bayrağına, ezanına, devletine bu millet nasıl ki kurtuluş savaşında, bir ve beraber olduk bugünde birlik ve beraberlik içerisinde olacak. İnşallah bunu en kısa zamanda bu tür hadiseler ülkemizde yaşanmayacak duruma gelmesini temenni ederim, Allah’tan niyaz ederim. Allah devlet büyüklerimize noksanlık vermesin, devletimize noksanlık vermesin. Bu devletten başka gideceğimiz yer yoktur. Bu devlet hepimizin devleti, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyoruz. Hiç kimseye ayrım etmeden esnaf ve sanatkar camiası da başta olmak üzere ülkenin huzur, milli beraberliği için gece ve gündüz hep sizin yanınızda olacağız, devletin yanında olacağız. Bugün yine Suriye’de olan askerlerimizden şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin, Eskiden yedi düvelle çarpışıyorduk bugün ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti 70 düvelle çarpışıyor. İnşallah, Allah’ın himmetiyle bu işin üstesinden geleceğimize eminiz, yine devletimize şahsınızda başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Esnaf camiasının duyarlılığına teşekkür eden Vali Toprak, “Bizi esaret senaryolarına ve ilkesiz yaşamaya mahkûm etmeye çalışanların o kötü ve art niyetli ve kirli senaryolarını bugün farklı kaplar içerisinde yeniden gündeme getirdiklerini de görüyoruz. Dün bir başka örgüt içerisinde çıkmış, bugün bir başka örgüt içerisinde karşımıza çıkmış ama hepsinin oyunu kirli, adice ve alçakça. Dolayısıyla bu bakış içerisinde tüm terör örgütlerini bir anlamda hepsini ülkemizin üzerine değişik piyonlarla salarak hain girişimlerini yapmak ve ülkemizi bir iç çatışmaya sokmak suretiyle işgal ederek o kirli emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da “İkinci Kurtuluş savaşıdır ve çok önemlidir.” demesinin altında yatan da bu. O zaman karşımızda bir cephe Savaşı ve açık bir düşman vardı, bugün bu düşmanlar belki zaman zaman ittifak ve müttefik içerisinde olduğumuz ülkelerden dahi beslenebilecek şekilde ihanetleri içimizdeki piyonları da kullanmak suretiyle ama her bir hissiyatı karşılarındaki bir terör örgütünü de harekete geçirecek şekilde ihanet yaklaşımlarında bulunuyorlar. Allah’a şükürler olsun ki devletimizin tüm yetkilileri yukarıdan aşağıya ve devletimizi oluşturan Aziz halkımız, milletimiz ve onun da en can damarı esnafımız, çünkü bunu yok saymak mümkün değil tüm ülkemizi oluşturan değerler ile birlikte, esnafımızla, ülkemizin hissiyatına sadakatine, bekasına, birliğine, kardeşliğine, sevgisine her bir unsurumuz, her bir dinamiğimiz gibi candan, yürekten sahip çıkarak bu belaları def ediyoruz. 15 Temmuzda da böyleydi ,sonraki bizi sıkıntıya sokan, üzen, içimizi ve canımızı acıtan her türlü terörist ihanet ve saldırıların karşısında da böyle. Bu olaylar bizi birbirimize kenetliyor daha sımsıkı hale getiriyor, bizi güçlendiriyor ve her bir toplumumuzun kesiminin renginin, mezhebinin, meşrebinin, bakışının, siyasi ideolojisinin bir tarafa bırakılarak birlikte hareket etme kıvancı ve gücü ile bizim bu noktaya gelmemizi sağlıyor.” dedi.

Vali Toprak, “Bu anlamda Malatya’nın esnaf teşkilatı olarak, tüm esnaf camiamızı temsilen oda başkanlarımızla, birlik başkanı olarak burada bulunmanız bir mesaj da veriyor, diyorsunuz ki; ‘Aslında bizim Geçmişte yaşadıklarımız gibi bugün yaşadıklarımız ve gelecekte de yine yaşatılabilecek ihanetler karşısında biz toplumun temsilcileri olarak halkımızdan aldığımız güçle, esnafımızdan aldığımız güçle tüm bu ihanetleri boşa çıkaracak şekilde bir ve bütün davranmaya, ülkemizin bekasını, vatanımızın bütünlüğünü ve tüm değerlerimizi korumaya ant içtik ve bu kapsamda da bu en son ki yaşadığımız olaylar, ihanetler çerçevesinde de oluşan tüm şahadete eren askerlerimize, polislerimize, sivil vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum’ diye bugün bu devletin temsil makamına gelmeniz hem esnafımızın hem halkımızın asaletini ve duruşunu göstermektedir. Bizi de aslında yaşatan, belli bir noktaya getiren, geleceğe ümitle bakmamızı sağlayacak bu davranış güzellikleridir. Onun için çok teşekkür ediyorum, ziyaretiniz anlamlıdır, Malatya halkı da esnafı da tüm kesimleri de hakikaten bütün bu ihanetler ve esaret senaryoları karşısında dikkatli bir şekilde vatanımızı, milletimizi, bekamızı koruyacak şekilde yapılanmış ve tavır almıştır, onun için teşekkür ediyorum. Bu gün bizim içimizi ve yüreğimizi çok daha fazla yakacak şekilde 77 düvel halinde saldırıyorlar. Dost bildiklerimiz saldırıyor, güvendiklerimiz saldırıyor ama biz ne görmüş olduğumuz ihanetler karşısında ne içimizi acıtan şahadetler karşısında hiçbir şekilde yılmayacağız, bu olaylar bizi birbirimize bağlayacak, daha güçlü bir şekilde ortak yumruk olarak ihanetçilerin şebekesine karşı gücümüzü yekvücut olarak göstereceğiz.” ifadelerini kaydetti.

Vali Toprak son olarak şunları ifade etti:

“En son Rusya Büyükelçisinin hunharca katledilmesi de dâhil olmak üzere bizim Suriye’de hiçbir hak ve olumsuz bakışımız olmayacak şekilde oradaki insanların zalimane şekilde acımasızca katledilmesi ile birlikte orada palazlandırılan, büyütülen, desteklenen, son model teknolojik silahlarla terör örgütlerini silahlandıranlar bu anlamda yanlış yapıyorlar. Ülkemiz tüm gücü ile saldırıların temeli ve bataklığı olan burada, ülkemize karşı oyun oynamalarına da karşı çıkmaktadır. Orada bu gün, bu güne kadar insanlığı ve insan haklarını sözde savunuyorum diyenlerin, Halep’te, Suriye’de ve benzeri yerlerde insanlığa ve insan haklarına yönelen saldırılar karşısında hiçbir şey yapmamalarının yanında birde oradaki zalimleri ve zulmü beslemeleri, silahla donatmaları ve onları korumaları aslında onların düşmüş olduğu insansızlığı, insafsızlığı ve insanlıktan uzak durumu da net şekilde ortaya koymaktadır. Biz bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve Devletimizi oluşturan tüm 80 milyon vatandaşımızla birlikte, Malatya’da vatandaşlarımızla birlikte, esnafımızla, ticaret erbabımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla devletimizi ve devletimizin bekasını koruyacağız ve kollayacağız.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com