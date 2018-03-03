Eskimalatya Yolunda Kaza, 4 Yaralı
Eskimalatya yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Eskimalatya yolu Vaizpınar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.Y. (25) yönetimindeki 44 FY 481 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yolun karşısına geçti. Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası otomobil sürücüsü M.Y. ile yanında bulunan B.Ö. (22) M.K. (18) ve A.K. (20) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.
iha
Yorumlar
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Nerede şahin doğan v.s. varsa hepsi neredeyse trafik canavarı.Şehir içinde aşırı hız, yüksek sesle müzik dinleme, abartılı ekzost , hatalı sollama bir sürü daha sayamadığım kural ihlali, kendi canlarından geçtim başkalarına zararları olmaz umarım
Çok doğru.Eleştirinize tamamen katılıyorum..
Umarım Emniyet güçleri bunlarada bir el atar..
sonuna kadar haklısınız bu doğan şahin furyasına emniyet bi çözüm bulsun yazın sokak aralarında adete ralli yapıyorlar.10 liralık arabaya 300 lük hava ile binmenin yanlış olduğunu birileri anlatmalı.Yazık komik duruma düştükleri gibi birde arkalarından küfür ettiriyorlar.
Bi uçan teneke daha yollarda olmayacak
Artık toplayın su ccc leri yeter artık hergun can aliyor bu şahin doğan lar