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Malatya Haber -

Eskimalatya’da Jeotermal Su Sondajı

Eskimalatya’da Jeotermal Su Sondajı
  • 02.01.2017
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Eskimalatya’da jeotermal su potansiyeli izine rastlayan Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, bölgede sondaj çalışması başlattı.

Eskimalatya Karahan Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda 2 yıldır etüt çalışması yürüten MTA ekipleri, jeotermal su potansiyeli izine rastladı. Bunun üzerine alana büyük bir sondaj makinesi kuran ekipler aramalara başladı.

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen mühendisler tarafından yürütülen çalışmada henüz ilk aşamada olunduğu belirtilirken sondaj çalışmasının ise yaklaşık 4 ay süreceği ifade edildi.

Daha önce tesadüfen sıcak suya rastlanıldığı iddia edilen bölgede jeotermal bir potansiyele rastlanılması durumunda çıkan suyun özelliğine göre turizm, seracılık ya da elektrik üretimi gibi yatırımların yapılacağı bildirildi.

-Kaplıca suyu ihtimali üzerinde duruluyor
Sondaj çalışmasını 2 bin 200 metre derinliğe kadar sürdüreceği belirtilen MTA ekiplerinin özellikle sağlık turizmine yönelik kaplıca suyu özelliğinde bir kaynağa rastlanılması ihtimalini daha güçlü gördüğü öğrenildi.

Bölgede daha önce tesadüfen sıcak suya rastlandığı ve bu suyun özel bir firma tarafından bir süre kullanıldığı iddia ediliyor.

iha

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Yorumlar
  1. Ali dedi ki:
    2 Ocak 2017, 18:30

    Malatya insanın sorunu egitim

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