“Eskişehir’de 10 Bin Nüfusumuz Var”

Eskişehir Malatyalılar Derneği Başkanı Ali İnan, denek yönetimi ve üyeleri ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette İnan, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı. İnan toplantı sırasında yaptığı konuşmada;

“Eskişehir Malatyalılar Derneği 2012’de kuruldu. Eskişehir’de yaklaşık 2 bin 500 aile 7 bin 500-10 bin civarında bir nüfusumuz var. Eskişehir’de Malatyalılar genelde esnaflık yapıyorlar. Bu anlamda Eskişehir’in ekonomisine katma değer sağlayan bir toplumuz. Eskişehirliler ile kaynaşan ve Eskişehir halkının sevdiği bir insan topluluğuyuz. Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları beğeni ile izliyoruz. Bizleri kabul ettiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise “Birçok Malatyalı dostum olduğunu, Malatya’ya bir ziyaretimde öğrendim. Yapım gereği kimseye ne siyasi düşüncesini ne de nereli olduğunu sormak benim aklıma gelmez. Eskişehir büyük bir pota, bütün insanlar onun içine giriyor ve orada bir alaşım ortaya çıkıyor. O alaşımdan da Eskişehir halkı renk kazanıyor. Eskişehir’de hiç kimse ben oralıyım, buralıyım demiyor. Herkese bakıyorum, ‘Eskişehirliyim’ diyor. Bugün Eskişehir’de çok ciddi bir iç barış var. Allah bu barışı hiç zaman bozmasın. Yıllardır en ufak bir hadise olmadan bugünlere kadar geldik. Bu şehirde farklı kökenlerden gelen vatandaşlarımız var. Bunlar birleştiğinde çok güzel bir kültür ortaya çıkıyor. Eskişehir halkı bu kentte mutlu olarak yaşıyor ve burada belediye başkanı olmak da bize çok büyük mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Erdoğan Aydoğmuş’un da katıldığı buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

Eskişehir, iha