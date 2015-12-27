Eskişehir’de “Halk” Var..

Eskişehir’de mevcut Atatürk Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan “Kent Meydanı” maketi, valilik önünde yapılan bir basın açıklaması ile protesto edildi.

Eskişehir Halk Evleri ve Öğrenci Kolektifleri üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup, geçtiğimiz günlerde Valilik Meydanında sergilenen Kent Meydanı projesini protesto etti. Basın açıklaması öncesi grubun Valilik Meydanına geleceğini öğrenen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Valilik Meydanına gelen grubu karşılayan polisler, meydanda basın açıklaması yapmalarının yasak olduğunu belirterek gösterilen yerde basın açıklaması yapmaları yönünde ikaz etti. Grup sözcüleri ile polisin uzlaşması sonucu basın açıklaması yapan Emre Soyaslan, meydan projesinin takipçi olduklarını belirtti. Söz konusu projeyi ucubeye benzeten Soyaslan, açıklamasının bir bölümünde şunları belirtti:

“Beton yığınından meydan olmaz. Aylardır kamuoyunun gündemini işgal eden kent meydanı tartışmaları valiliğin sergilemeye başladığı maketle birlikte çığırından çıkmıştır. Kent meydanı diye sunulan bu proje, az yeşil ama daha çok beton görüntüsünde bir rant meydanıdır. Olması gereken şudur, ne valilik ne de belediyeler tek başına Eskişehir’e nasıl bir meydan yapılacağına karar veremezler. Olması gereken sendikalar, demokratik kitle örgütleri, odalar ve Eskişehir’in sivil oluşumları hep birlikte şeffaf bir şekilde karar alma sürecini işleterek buraya, Eskişehir’in hafızasına yakışan bir kent meydanı inşa edilmesidir. Bu maket Eskişehir Meydanına yakışan bir maket değil, olsa olsa bir ucubedir. Biz bu ucubeyi bu meydana yaptırmayacağız. Doğamızı ve kentimizi savunacağız.”

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde ayrıldı.